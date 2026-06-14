Зеленский и Трамп провели телефонный разговор — СМИ
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп 14 июня провели телефонный разговор, который длился не менее 30 минут.
- По данным СМИ, Зеленский поздравил Трампа с днем рождения, а президенты обсудили ключевые темы, в частности идеи по переговорам.
- Разговор состоялся накануне саммита G7 во Франции, где Трамп должен принять участие в рабочей сессии с участием Зеленского, хотя отдельная двусторонняя встреча пока не запланирована.
В воскресенье, 14 июня, глава нашего государства Владимир Зеленский провел телефон с президентом США Дональд Трампом.
Разговор Зеленского и Трампа: о чем говорили
Проинформированный источник издания РБК-Украина сообщил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня разговаривали по телефону.
Как отметил собеседник, разговор между лидерами продолжался не менее 30 минут. В ходе беседы Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения. Также президенты обсудили другие темы, в частности, переговоры.
– Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с Днем рождения, и успели обсудить все самое важное – в том числе идеи по переговорам, – сказал источник.
Напомним, что перед этим телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 февраля 2026 года. В звонке также принимали участие представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Кроме того, лидеры Украины и США могут встретиться на саммите G7 15–17 июня 2026 года.
Так, Трамп должен прибыть во Францию в понедельник. В тот же вечер он проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
16 июня глава Белого дома примет участие в рабочей сессии лидеров G7. К ней также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время следует отметить, что отдельная двусторонняя встреча между Зеленским и Трампом не запланирована.