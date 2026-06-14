В воскресенье, 14 июня, глава нашего государства Владимир Зеленский провел телефон с президентом США Дональд Трампом.

Разговор Зеленского и Трампа: о чем говорили

Проинформированный источник издания РБК-Украина сообщил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня разговаривали по телефону.

Как отметил собеседник, разговор между лидерами продолжался не менее 30 минут. В ходе беседы Зеленский поздравил Трампа с Днем ​​рождения. Также президенты обсудили другие темы, в частности, переговоры.

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– Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с Днем ​​рождения, и успели обсудить все самое важное – в том числе идеи по переговорам, – сказал источник.

Напомним, что перед этим телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 февраля 2026 года. В звонке также принимали участие представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Кроме того, лидеры Украины и США могут встретиться на саммите G7 15–17 июня 2026 года.

Так, Трамп должен прибыть во Францию ​​в понедельник. В тот же вечер он проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

16 июня глава Белого дома примет участие в рабочей сессии лидеров G7. К ней также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время следует отметить, что отдельная двусторонняя встреча между Зеленским и Трампом не запланирована.

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