Уже официально самый старый президент США Дональд Трамп сегодня, 14 июня, празднует свой 80-й день рождения. В честь праздника он превратил Белый дом в спортивную арену.

В этот день Соединенные Штаты празднуют день флага – одну из важнейших дат 250-летия независимости США (4 июля 2026).

Однако Дональд Трамп уже успел превратить 14 июня 2026 в свой персональный праздник. Среди запланированных событий – поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), предусматривающие бои без правил прямо перед Белым домом.

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В общей сложности десятки лет публичной жизни Трампа демонстрировали, что нынешний американский лидер всегда был готов сделать из своих именин настоящее шоу – от гигантских тортов и танцев с Кармен Электрой до тайных ужинов в собственном гольф-клубе.

Как менялся стиль празднования Трампа и почему его идея в этом году вызвала обеспокоенность у историков и политических лидеров – рассказываем в материале Фактов ICTV.

Очередной праздник в статусе президента США

В этом году 14 июня вместо исторического американского юбилея сконцентрировано на празднике Дня рождения Дональда Трампа.

– Историки и политические лидеры обеспокоены тем, что 250-летие США, которое могло бы стать возможностью объединить разделенную страну, становится настолько сосредоточенным на Трампе, что будет лишь очередным поляризирующим событием, – пишет The Washington Post.

В то же время журнал The Nation констатирует “фиаско Трампа 4 июля”, ведь “празднование 250-летия Америки рушится из-за вульгарной демонстрации президентского нарциссизма” и превращается в очередную дань его величию.

12 июня американский президент встретился с чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе Александром Усиком. Тогда сообщалось, что для проведения турнира UFC Freedom 250 14 июня на территории Белого дома была подготовлена ​​специальная арена.

Так, на южной лужайке установлена ​​конструкция с восьмигранным рингом диаметром девять метров и навесной конструкцией с освещением и большими экранами.

That’s a wrap on the @UFC Ceremonial Weigh-Ins on the Ellipse 🦅 See you tomorrow — 8 PM EST. pic.twitter.com/0eQmxgezhB — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026

Ожидается, что прямо у Белого дома поединки смогут посмотреть около 4,3 тыс. человек, а еще десятки тысяч – в фан-зоне рядом.

Отметим, что к моменту повторного избрания в президенты в 2024 году Дональду Трампу было уже 78 лет, что превысило рекорд Джо Байдена, ставшего президентом в 77 лет.

Конституция США устанавливает только минимальный возраст кандидата – 35 лет, верхнего предела нет.

Поэтому во время завершения каденции в январе 2029 Трампу будет 83 года, что побьет рекорд Байдена, который покидал пост в 82.

Прошлогоднее празднование – кульминация десятилетий ожидания. 14 июня в Вашингтоне состоялся масштабный военный парад, посвященный 250-летию армии США.

В мероприятии приняли участие более 6,7 тыс. военных, 28 танков Abrams, боевые машины Bradley, Stryker, артиллерия Paladin, лошади, служебные собаки, десантники Golden Knights.

Колонна прошла по авеню Конституции – от 23-й до 15-й улицы. Ожидалось авиашоу с бомбардировщиком B-25, P-51 Mustang и более 50 вертолетами. Завершилось все вручением сложенного флага президенту, а Трамп лично привел к присяге 250 новобранцев.

Специальная трибуна для Трампа была установлена на Эллипсе, расходы оценили в $45 млн. Это был крупнейший военный парад в США за последние десятилетия.

Как Трамп праздновал день рождения в разные годы

В 1980-х Дональд Трамп делал ставку на зрелищность. На свое 42-летие в 1988 году он организовал вечеринку в казино Trump’s Castle, которую открыл 15-метровый космический корабль. Из дыма вышли танцоры с пародией на хит Bad Майкла Джексона, а телеграммы прислали президент Рейган, Лайза Минелли и Билли Кристал, вспоминает Observer.

В 1990-м его празднование сопровождалось скандалом – журналиста-расследователя не пустили на вечеринку, а телезвезда Робин Лич появился на сцене из гигантского макета самолета Trump Shuttle. В 1993 году Трамп стал “королем Ренессанса”, а в 1994-м – Тарзаном финансовых джунглей.

На 50-летие в 1996-м Трамп получил торт в виде супергероя с символом доллара на груди, 600 золотых шариков взлетели с потолка, а звезда кабаре Эрта Китт исполнила для него Happy Birthday. Уже 59-й день рождения ему организовали в Trump Taj Mahal – с Памелой Андерсон и 4-метровым тортом. Сама Памела недавно рассказывала об этом случае в шоу Джимми Киммела.

Протесты в день парада – что известно

В тот же день по всей стране состоится более 1 800 протестов в рамках акции No Kings (Никаких королей). Ее инициировали более 100 прогрессивных общественных организаций, протестующих против авторитаризма Трампа.

– Мы хотим создать контраст, а не конфликт, – заявила содиректор движения Indivisible Леа Гринберг в комментарии Axios.

Акции пройдут во всех 50 штатах, кроме столицы, чтобы избежать столкновений с парадом, ожидаются миллионы участников. Движение Women’s March организует карнавальные марши Kick Out the Clowns с клоунскими носами и баннерами Долой цирк MAGA.

Как президент Трамп изменил подход к празднованию

После избрания президентом США Дональд Трамп стал избегать чрезмерного внимания. В 2017 году его первый день рождения в Белом доме прошел на фоне стрельбы на бейсбольной тренировке республиканцев. Он отменил все мероприятия, а под Trump Tower активисты провели акцию #Sadbirthday, подарив ему символический билет в Россию, намекая на связи со страной-террористом.

В 2018 году празднование сместилось в Сингапур. Там Дональд Трамп получил торт накануне встречи с Ким Чен Ыном. А уже в 2020 году, когда пандемия и выборы наложились на празднование, поддержка со стороны фанатов вылилась в парады лодок и колонны грузовиков с флагами Trump во Флориде.

С 2021 года Трамп проводит дни рождения в клубе в Бедминстере, Нью-Джерси. Ужины в узком кругу, партии гольфа, максимум – поздравления в его соцсети. В 2023 году он вообще начал день с судебного заседания в Майами, а уже вечером, как всегда, вернулся в Бедминстер.

На 78-летие Трамп устроил настоящее шоу – митинг в Вест-Палм-Бич с тысячами гостей, гигантским тортом с красной кепкой MAGA и фигуркой себя за игрой в гольф.

– Самая большая вечеринка по случаю дня рождения, которую у меня когда-либо была, – цитировало политика и бизнесмена Politico.

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