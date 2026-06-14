У неділю, 14 червня, голова нашої держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональд Трампом.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали сьогодні розмову по телефону, про що повідомив у Telegram.

– Щойно провів чудову розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України, – повідомив голова нашої держави.

Водночас голова держави наголосив – найголовніше, що американське суспільство повністю підтримує прагнення українців до достойного миру – підтримує нас у захисті від російської війни.

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– І абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б, – зауважив він.

Крім того, Зеленський подякував Трампу за всю підтримку, яку Америка надає Україні.

– І важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів, – написав голова нашої держави у Telegram.

Як повідомив Зеленський він обговорив з Трампом те, що може допомогти наблизити мир зараз, і поінформував президента США про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція.

– Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя, – зауважив він.

У свою чергу радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що розмова між лідерами продовжувалась 30-35 хвилин.

– Розмова вийшла доволі змістовна – про все: від привітання з днем народження до дипломатії і війни/миру, – розповів Литвин.

Нагадаємо, що перед цим телефонна розмова Трампа й Зеленського відбулась 25 лютого 2026 року. У дзвінку також брали участь представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що 15–17 червня 2026 року пройде саміт G7. Трамп має прибути до Франції у понеділок. Того ж вечора він проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

16 червня глава Білого дому візьме участь у робочій сесії лідерів G7. До неї також доєднається президент України Володимир Зеленський.