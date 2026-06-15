Украина срочно инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов в ответ на повреждение Киево-Печерской лавры в результате российского удара.

Киев ожидает от международного сообщества решительных действий по привлечению России к ответственности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Удар по Киево-Печерской лавре: заявление Сибиги

По его словам, удар по одной из важнейших христианских святынь мира и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО является очередным свидетельством варварского отношения России к культурному и духовному наследию.

— Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство, — подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что на протяжении веков святыни Киева переживали многочисленные атаки захватчиков, однако сегодня Украина сталкивается с новыми преступлениями против культурного наследия.

Он подчеркнул, что Киево-Печерская лавра имеет особый статус объекта ЮНЕСКО и находится под международной защитой, а ее повреждение требует четкой реакции мирового сообщества.

В Министерстве иностранных дел ожидают от международных организаций и партнерских государств конкретных ответных шагов на действия России.

По словам Сибиги, речь идет не только о заявлениях осуждения, но и о практических решениях, направленных на прекращение российских атак на украинское культурное наследие и гражданские объекты.

Напомним, во время ночной атаки на Киев 15 июня был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры.

В результате удара на крыше собора возник пожар.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал на площади 1000 кв. м.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

После завершения ликвидации последствий атаки на Киево-Печерскую лавру будет проведена детальная оценка состояния памятника.

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