МИД инициирует процедуры в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре
Украина срочно инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов в ответ на повреждение Киево-Печерской лавры в результате российского удара.
Киев ожидает от международного сообщества решительных действий по привлечению России к ответственности.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Удар по Киево-Печерской лавре: заявление Сибиги
По его словам, удар по одной из важнейших христианских святынь мира и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО является очередным свидетельством варварского отношения России к культурному и духовному наследию.
— Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство, — подчеркнул глава МИД.
Сибига отметил, что на протяжении веков святыни Киева переживали многочисленные атаки захватчиков, однако сегодня Украина сталкивается с новыми преступлениями против культурного наследия.
Он подчеркнул, что Киево-Печерская лавра имеет особый статус объекта ЮНЕСКО и находится под международной защитой, а ее повреждение требует четкой реакции мирового сообщества.
В Министерстве иностранных дел ожидают от международных организаций и партнерских государств конкретных ответных шагов на действия России.
По словам Сибиги, речь идет не только о заявлениях осуждения, но и о практических решениях, направленных на прекращение российских атак на украинское культурное наследие и гражданские объекты.
Напомним, во время ночной атаки на Киев 15 июня был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры.
В результате удара на крыше собора возник пожар.
Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал на площади 1000 кв. м.
Информация о масштабах разрушений уточняется.
После завершения ликвидации последствий атаки на Киево-Печерскую лавру будет проведена детальная оценка состояния памятника.