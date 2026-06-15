Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО розпочати процедуру виключення Росії з організації після удару по Києво-Печерській лаврі.

Про це Олена Кондратюк повідомила після відвідування Києво-Печерської лаври.

Кондратюк закликала виключити РФ з ЮНЕСКО

За словами віцеспікерки парламенту, удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим.

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Вона повідомила, що вночі російські безпілотники влучили у центр покрівлі Успенського собору, а пряме влучання припало на вівтарну частину — Стефанівський приділ.

Унаслідок атаки пошкоджені екстер’єр та інтер’єр собору, а також прилеглі будівлі на території Лаври.

Також постраждали:

Скарбниця Національного музею історії України;

Музей книги і друкарства України;

Національна історична бібліотека України;

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.

У будівлях пошкоджені вікна та двері. За словами Кондратюк, жертв і постраждалих серед людей немає, однак триває оцінка збитків і фіксація наслідків.

– Ця будівля пережила нашестя Батия, пережила підрив “совєтами” у 1941 році, вистояла в роки радянського войовничого атеїзму. Але сьогодні вона горить від російських безпілотників, – наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка зазначила, що масштабну пожежу вдалося локалізувати завдяки дощу та роботі рятувальників.

Втім, за її словами, зберігається небезпека подальшого вигорання та обрушення окремих конструкцій.

Під загрозою залишаються розписи, фрески та іконостас, які мають не лише церковну, а й культурну та національну цінність.

Кондратюк наголосила, що на місці продовжують працювати рятувальники та місія ЮНЕСКО в Україні.

За словами заступниці голови Верховної Ради, Києво-Печерська лавра входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року.

Вона заявила, що атака на такий об’єкт є тяжким міжнародним злочином проти світової культурної спадщини.

— Присутність Росії в організації, мандат якої полягає у захисті культурної спадщини людства, стала абсурдом. Держави-члени повинні зробити відповідні висновки — а саме виключити Росію з організації, — заявила Кондратюк.

Також вона повідомила, що український бізнес уже почав збір коштів на відновлення Києво-Печерської лаври.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна терміново ініціює процедури в межах ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів після російського удару по Києво-Печерській лаврі.

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