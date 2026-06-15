Служба безопасности Украины установила, что во время атаки на Киево-Печерскую лавру российские войска применили беспилотник Герань-2 — российскую версию иранского дрона-камикадзе Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Удар по Киево-Печерской лавре 15 июня: что известно

В ходе осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории лавры.

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Отдельные элементы комплектации беспилотника были изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга, о чем свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах дрона.

По данным следствия, атака произошла в 01:50 15 июня во время массированного удара по столице. В результате попадания были повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и остекление собора.

Погибших и пострадавших нет.

Также от взрывной волны повреждены соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Ранее вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что Россия атаковала территорию Киево-Печерской лавры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате удара был поврежден Успенский собор.

После атаки министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных инструментов в ответ на повреждение лавры.

По словам главы МИД, удар по одной из важнейших христианских святынь мира является очередным свидетельством варварского отношения РФ к культурному и духовному наследию.

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