РФ атаковала Киево-Печерскую лавру дроном Герань-2: СБУ показала обломки
- СБУ установила тип дрона, которым РФ атаковала Лавру.
- Речь идет о беспилотнике Герань-2 - российской версии Shahed.
Служба безопасности Украины установила, что во время атаки на Киево-Печерскую лавру российские войска применили беспилотник Герань-2 — российскую версию иранского дрона-камикадзе Shahed.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Удар по Киево-Печерской лавре 15 июня: что известно
В ходе осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории лавры.
Отдельные элементы комплектации беспилотника были изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга, о чем свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах дрона.
По данным следствия, атака произошла в 01:50 15 июня во время массированного удара по столице. В результате попадания были повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и остекление собора.
Погибших и пострадавших нет.
Также от взрывной волны повреждены соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.
Ранее вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что Россия атаковала территорию Киево-Печерской лавры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате удара был поврежден Успенский собор.
После атаки министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных инструментов в ответ на повреждение лавры.
По словам главы МИД, удар по одной из важнейших христианских святынь мира является очередным свидетельством варварского отношения РФ к культурному и духовному наследию.