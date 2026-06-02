У ніч проти 2 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, застосувавши понад 700 повітряних цілей, серед яких балістичні, крилаті ракети та ударні дрони.

Головною особливістю атаки стало масове застосування гіперзвукових ракет Циркон. За даними начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія одночасно випустила по Україні одразу 8 ракет цього типу. Раніше така кількість Цирконів під час однієї атаки не фіксувалася.

Характеристики ракети Циркон: що відомо

Росія дедалі активніше використовує Циркон не за первинним призначенням. Першочергово ця ракета створювалася як протикорабельна зброя для ураження авіаносців, фрегатів та інших надводних цілей із потужними системами ППО і ПРО.

Втім, зараз окупанти застосовують Циркони для ударів по наземних цілях на території України.

Відомо, що Циркон або 3М22 Циркон – це російська гіперзвукова крилата ракета морського базування. У класифікації НАТО вона відома як SS-N-33.

Ракета оснащена прямоточним повітряно-реактивним двигуном (scramjet), який дозволяє їй підтримувати гіперзвукову швидкість під час польоту. Саме ця технологія є однією з найскладніших у сучасному ракетобудуванні.

За відкритими даними, Циркон має двоступеневу конструкцію:

перший ступінь працює на твердому паливі;

другий оснащений прямоточним гіперзвуковим двигуном.

Цілевказівку для ракети можуть забезпечувати супутники або розвідувальна авіація.

Основні характеристики гіперзвукової ракети Циркон, які наводять відкриті джерела:

швидкість: до 8-9 Махів (майже 10-11 тис. км/год);

дальність: від 450 до 1000 км;

висота польоту: до 30-40 км;

бойова частина: 300-400 кг;

тип ракети: гіперзвукова крилата ракета;

тип запуску: кораблі та підводні човни.

Головна небезпека Циркона полягає у поєднанні надвисокої швидкості та маневреності.

Під час польоту ракета здатна змінювати траєкторію, що значно ускладнює її перехоплення системами ППО. Крім того, через гіперзвукову швидкість навколо ракети формується плазмова оболонка, яка ускладнює її радіолокаційне виявлення.

За оцінками аналітиків, ракета може долати сотні кілометрів лише за кілька хвилин.

Російська влада позиціонувала Циркон як зброю для ураження надводних цілей, зокрема авіаносних груп НАТО. Водночас під час війни проти України РФ дедалі частіше застосовує ці ракети для атак по цивільній та критичній інфраструктурі.

Ракети Циркон можуть запускати з фрегатів типу Адмірал Горшков, підводних човнів та берегових комплексів.

У травні 2022 року РФ провела один із публічних випробувальних запусків Циркона у Баренцовому морі. Тоді ракета уразила ціль на відстані близько 1000 км.

Скільки коштує ракета Циркон

Точна вартість російської гіперзвукової ракети 3М22 Циркон офіційно не розкривається. Водночас аналітики Defense Express зазначають, що це одна з найдорожчих і найскладніших ракет у сучасному арсеналі РФ.

Головна причина високої вартості Циркона – використання прямоточного гіперзвукового двигуна (scramjet), який дозволяє ракеті підтримувати швидкість понад 5 Махів під час польоту. Створення такої технології потребує надскладних рішень у сфері навігації, охолодження корпусу та роботи систем у режимі екстремальних температур.

Експерти наголошують, що за технологічною складністю Циркон суттєво перевершує ракету Х-47 Кинжал.

Якщо Кинжал лише короткочасно досягає гіперзвукової швидкості завдяки твердопаливному прискоренню, то Циркон підтримує її протягом польоту саме завдяки прямоточному двигуну.

Для порівняння, США витратили на створення аналогічної гіперзвукової ракети HACM понад $1,3 млрд лише на етапі розробки. Крім того, Пентагон у 2023 році заклав близько $4,7 млрд на програми гіперзвукового озброєння.

За оцінками профільних американських видань, експериментальна гіперзвукова ракета X-51A Waverider коштувала від $11 до 20 млн за одиницю.

З огляду на це аналітики припускають, що вартість однієї ракети Циркон для РФ може становити десятки мільйонів доларів, особливо з урахуванням складності виробництва та невеликих серій випуску.

Скільки ракет Циркон може виробляти Росія

Точні темпи виробництва ракети Циркон невідомі. Однак експерти припускають, що РФ не здатна виготовляти їх масово через високу технологічність і ресурсомісткість.

Для порівняння, за даними ГУР МОУ, на початковому етапі виробництва Росія виготовляла лише близько двох ракет Кинжал на місяць.

Оскільки Циркон є ще складнішою та дорожчою ракетою, темпи її виробництва можуть бути ще нижчими – від кількох одиниць до кількох десятків на рік.

