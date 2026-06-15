Під час нічної атаки на Україну російські окупанти застосували 70 ракет та 611 дронів.

Про це 15 червня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними оборонців неба, почалася з 18:00 14 червня.

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Росіяни завдали масованого комбінованого удару із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів з основним напрямком атаки на Київ. Під ракетні удари потрапили також Дніпро та Харків.

Серед засобів, які росіяни використали проти України:

6 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – ТОТ АР Крим);

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл. РФ);

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл. РФ);

611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль, дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо відомо, що станом на 8:00 протиповітряна оборона збила та/або приглушила 632 цілі, з яких 50 – ракети, 582 – дрони.

Влучання фіксують на 42 локаціях. Йдеться про 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА. Ще у 12 місцях фіксують падіння уламків збитих безпілотників.

Повітряні сили нагадують, що атака на Україну все ще триває – в повітряному просторі є кілька ударних дронів. Українців закликають не ігнорувати тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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