Пакунок школяра — це державна програма, яка почала діяти у 2025 році. Вона передбачає одноразову грошову виплату для сімей, діти яких ідуть до першого класу.

Отримані кошти можна використати на базові потреби для підготовки дитини до школи, зокрема на придбання одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних речей для навчання.

Коли можна оформити Пакунок школяра у 2026 році та що змінилося, читайте в нашому матеріалі.

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Чи буде пакунок школяра у 2026 році

У 2026 році правила державної допомоги для першокласників оновили. 15 травня Кабмін ухвалив постанову №617, якою змінив підхід до виплат для сімей із дітьми. Йдеться про Пакунок школяра та інші дитячі програми підтримки.

Як розповіли у Мінсоцполітики, Пакунок школяра буде, але головна зміна полягає в тому, що тепер запроваджено єдиний підхід до спеціальних рахунків для отримання допомоги. Якщо заяву подають через застосунок Дія, виплата автоматично зараховується на рахунок Дія.Картки.

Особи, які хочуть отримувати виплати не через Дія.Картку, а через Ощадбанк, зможуть відкрити спеціальні рахунки після звернення до Пенсійного фонду України, ЦНАПу або уповноважених представників територіальних громад.

Водночас уже відкриті в Ощадбанку спеціальні рахунки залишаються активними та продовжують діяти.

Також скасовано обмеження щодо строку використання коштів. Якщо раніше виплату потрібно було витратити протягом певних термінів, то тепер такого ліміту немає. Також оновлені правила використання коштів і перелік категорій товарів, на які можна витрачати допомогу.

Виплата Пакунку школяра та інших дитячих допомог тепер адмініструється через ПФУ.

Саме він відповідає за обробку заяв, перевірку даних і перерахування коштів на спеціальні рахунки. Це зроблено для того, щоб об’єднати всі виплати в єдину систему та спростити їхнє адміністрування.

Що змінило Міністерство освіти і науки

Міністерство освіти і науки України також готується до нового навчального року. Відомство у своєму листі надало школам окремі рекомендації щодо роботи з даними учнів.

За вказівками МОН, заклади освіти мають заздалегідь оновити інформацію в державній освітній системі АІКОМ. Особливу увагу приділяють даним про першокласників, яких почали зараховувати до шкіл з 1 червня 2026 року.

Школи повинні поступово внести та актуалізувати інформацію про учнів, педагогів і класи в період до серпня 2026 року. Це потрібно для того, щоб зменшити навантаження на школи на початку нового навчального року та уникнути помилок у реєстрах. Отже, оформити Пакунок школяра у 2026 році можна буде після того, як інформація про дитину з’явиться у системі АІКОМ.

Ці дані мають основне значення, оскільки саме вони використовуються для автоматичного обміну інформацією між освітніми реєстрами та системою виплат. Адже минулого року виплати відповідно до Пакунку школяра через Дію вдалося оформити лише тим батькам, діти яких були внесені у систему АІКОМ.

Пакунок школяра 2026: як отримати

Подати заявку на отримання допомоги можна після того, як дитину офіційно зараховано до першого класу і її дані внесено в АІКОМ-2.

Найзручніший спосіб це подати заявку через застосунок Дія.

Для цього потрібно:

мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку

верифікований податковий номер

активний електронний підпис у Дії

Як отримати Пакунок школяра у 2026 році:

Увійти в розділ Сервіси та обрати Допомога від держави Вибрати послугу Пакунок школяра Обрати дитину, на яку оформлюється виплата Вказати рахунок для зарахування коштів (Дія.Картка) Підписати заяву електронним підписом

Також подати заяву можна через сервісні центри Пенсійного фонду України.

На що можна витратити кошти

Кошти за програмою Пакунок школяра можна використовувати лише в межах визначених категорій торгових і сервісних операцій.

Оплата дозволена виключно у сферах, які безпосередньо пов’язані з базовими потребами дітей, освітою, медициною, харчуванням, одягом, а також окремими послугами для розвитку та догляду.

Серед основних напрямів — магазини одягу та взуття для дітей і сім’ї, супермаркети та продуктові крамниці, аптеки, книжкові й канцелярські магазини, а також торгові точки з дитячими товарами та іграшками.

Окремо дозволені витрати на освітні послуги, медичні заклади, оптику, спортивні товари й секції, а також частину культурних і розважальних послуг, пов’язаних із дитячим дозвіллям і розвитком. Перелік МСС кодів можна подивитися тут.

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