Відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу означає старт системної роботи над основами європейського життя держави, що включають питання правосуддя, свободи та фундаментальних прав.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Буданов про відкриття першого переговорного кластера для України

– Ми починаємо роботу над фундаментом нашого європейського життя. Це питання правосуддя, свободи та фундаментальних прав. Каркас, який зробить нас частиною єдиного сильного та захищеного європейського простору, – зазначив Буданов.

За його словами, відкриття першого кластера переговорів є свідченням визнання стійкості України та незворотності її європейського курсу.

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Також це рішення стосується питань безпеки та формування спільного європейського безпекового простору.

Керівник ОП наголосив, що Євросоюз залишається потужною економікою, тісна економічна взаємодія між державами-членами посилює взаємний інтерес і зміцнює єдність Європи.

– Ми довели свою здатність боротися за незалежність. Тепер ми доводимо свою здатність інтегруватися в простір, де цінують свободу та людське життя, – зазначив він.

Буданов наголосив, що попереду на Україну чекає складний переговорний процес, під час якого необхідно буде вдосконалюватися та водночас відстоювати національні інтереси.

– Ми повинні пройти цей шлях, щоб стати ще сильнішими та бути повноправними суб’єктами європейської спільноти, – зауважив він.

Нагадаємо, сьогодні почалися переговори про основи процесу приєднання України та Молдови до Європейського Союзу.

Усі держави-члени ЄС погодилися на відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

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