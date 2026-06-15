В ночь на 15 июня Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар.

Мониторинговые каналы, в частности, сообщали о взлете стратегических бомбардировщиков с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.

Именно эта авиабаза долго остается одной из ключевых площадок российской стратегической авиации, самолеты с которой регулярно привлекают к ракетным атакам по украинским городам.

Сейчас смотрят

Что известно об аэродроме Оленья, какое расстояние от него до Украины и Киева — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно об аэродроме Оленья

Оленья — аэродром дальней авиации, расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск.

Аэродром был построен в середине 1950 годов на западном пологом склоне сопки на высоте около 200 м. Окружающая местность горная. Высота круга полетов — 700 м. Взлетно-посадочная полоса имеет форму седла. Изначально она не имела конечных и боковых полос безопасности, а грунт между бетонным покрытием аэродрома был покрыт валунами.

В 1957 году на аэродром Оленья прибыла новосформированная 34 отдельная тяжелобомбардировочная авиационная эскадрилья специального назначения. Ее задача заключалась в разведке погоды и в практическом исследовании особенностей полетов в высоких широтах. В составе было 10 самолетов Ту-16 и один вертолет Ми-4.

С сентября 1957 года и до конца 1962 года на аэродроме Оленья стала размещаться и проводить воздушные ядерные испытания спецгруппа 71 полигона ВВС (аэродром Багерово), также базировались другие авиационные подразделения.

30 октября 1961 года с аэродрома Оленья взлетел самолет Ту-95В, несший термоядерную бомбу мощностью 57 мегатонн для специальных испытаний.

2 августа 1962 года экипаж, взлетев с аэродрома Оленья, выполнил реальный пуск крылатой ракеты К-10С с ядерной боевой частью по цели на Новой Земле.

В 1990 году на аэродром перелетел отдельный морской авиационный полк истребителей-бомбардировщиков, вооруженный самолетами МиГ-27 и МиГ-23.

Какие самолеты базируются на авиабазе Оленья

С началом войны авиабаза Оленья часто используется Россией для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

По данным Monitoring, по состоянию на 7 февраля 2024 года (дата снимка) на аэродроме находилось:

10 Ту-95мс

35 Ту-22м3

четыре Ан-12;

четыре Ми-8

один Ил-76/78

один Ту-134УБЛ/УБК.

Где находится аэродром Оленья и какое расстояние до Украины

Авиабаза Оленья находится на Кольском полуострове вблизи границы с Финляндией. Отметим, что самое короткое расстояние до финской границы составляет около 150 км.

Российский аэродром Оленья расположен на расстоянии около 1 788 км от северной границы Украины.

Сейчас Россия перемещает туда свою самую большую и мощную бомбардировочную технику. Таким образом РФ хочет обезопасить свои стратегические самолеты Ту-95 и Ту-160, транспортный самолет Ан-22 и сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 от атак Вооруженных сил Украины.

Как сообщает издание Barents Observer, активация базы состоялась в 2024 году, когда в декабре Украина совершила сенсационную атаку на авиабазу Энгельс, что примерно в 600 км от украинской границы. После этого Россия переместила оборудование из Энгельса дальше от украинских войск.

Несмотря на расстояние, стратегические бомбардировщики регулярно взлетают с авиабазы Оленья для нанесения ударов по территории Украины. После запуска ракет они часами летят обратно на свою базу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.