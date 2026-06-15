В ночь на 15 июня российские войска осуществили один из самых масштабных обстрелов Украины за последнее время, применив 681 средство воздушного нападения, в том числе баллистические и крылатые ракеты, а также более шестисот беспилотников.

Факты ICTV рассказывают о последствиях российской атаки на Украину 15 июня.

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 14 июня враг выпустил по Украине 70 ракет различных типов и 611 ударных и имитационных дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 632 воздушные цели, в частности 50 ракет и 582 беспилотника.

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Обстрел Киева

Главной целью российского удара этой ночью стала столица. В Киеве погибли по меньшей мере пять человека, еще более 30 получили ранения, среди них двое детей.

В результате обстрела в городе возникло 26 пожаров общей площадью почти 6 тыс. кв. м. Повреждены как минимум 26 жилых домов, объекты инфраструктуры, учебные заведения и предприятия.

Среди поврежденных объектов — здание Высшего антикоррупционного суда, один из цехов Национальной киностудии имени Александра Довженко и инновационный сортировочный терминал Новой почты.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тыс. потребителей.

Отдельно российский удар затронул территорию Киево-Печерской лавры. Повреждения получил Успенский собор — памятник, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обстрел Киевской области

В Киевской области пострадали три человека, среди которых ребенок. Последствия атаки зафиксировали в Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Фастовском и Бучанском районах.

Повреждены жилые дома, автомобили, складские помещения и другие гражданские объекты.

Обстрел Харькова

В Харькове российские войска нанесли повторный удар по месту ликвидации последствий обстрела.

Во время тушения пожара погибли пять сотрудников экстренных служб. Среди них четверо спасателей ГСЧС и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета. Еще девять человек получили ранения.

Также в городе зафиксировано попадание беспилотников вблизи жилой застройки.

Атака на Днепропетровскую область

Днепропетровская область в течение ночи подверглась почти 30 вражеским атакам с применением дронов, артиллерии, ракет и авиабомб.

В Днепре повреждены предприятия, колледж, культурное учреждение и объекты инфраструктуры. Ранение получил 64-летний мужчина.

В Никопольском районе повреждены амбулатория, рынок, учебное заведение и многоквартирный дом. Разрушения также зафиксированы в Синельниковском, Криворожском и Павлоградском районах. В Криворожском районе в результате обстрелов пострадал 46-летний мужчина. Повреждено предприятие.

Обстрел Сум

В Сумах ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Ковпаковском районе, сообщил и.о. мэра Артем Кобзарь.

Пострадали три человека, всех госпитализировали. Еще одно попадание зафиксировали в нежилое здание в центральной части города.

Атака на Черкасскую и Николаевскую области

В Черкасской области силы ПВО уничтожили три ракеты и шесть беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Николаевской области под ударом оказался объект критической инфраструктуры. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска продолжали обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

По данным местных властей, погибли два человека, еще как минимум десять получили ранения. Повреждены жилые дома, амбулатория, общежитие и гражданский транспорт.

В регионах продолжается ликвидация последствий массированной атаки и подсчет нанесенного ущерба.

В настоящее время в регионах продолжается ликвидация последствий ночной атаки и подсчет нанесенного ущерба.

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