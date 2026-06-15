Російський аеродром Оленья: що відомо та яка відстань до України
Уночі проти 15 червня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару.
Моніторингові канали, зокрема, повідомляли про зліт стратегічних бомбардувальників з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.
Саме ця авіабаза тривалий час залишається одним із ключових майданчиків російської стратегічної авіації, літаки з якого регулярно залучають до ракетних атак по українських містах.
Що відомо про аеродром Оленья, яка відстань від нього до України — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що відомо про аеродром Оленья
Оленья — аеродром дальньої авіації, розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська.
Аеродром був побудований у середині 1950 років на західному пологому схилі сопки на висоті близько 200 м. Навколишня місцевість гірська. Висота кола польотів — 700 м. Злітно-посадкова смуга має форму сідла. Спочатку вона не мала кінцевих і бічних смуг безпеки, а ґрунт між бетонним покриттям аеродрому був покритий валунами.
У 1957 році на аеродром Оленья прибула новосформована 34 окрема важкобомбардувальна авіаційна ескадрилья спеціального призначення. Її завдання полягало в розвідуванні погоди та в практичному дослідженні особливостей польотів у високих широтах. У складі було 10 літаків Ту-16 та один вертоліт Мі-4.
З вересня 1957-го і до кінця 1962 року на аеродромі Оленья розміщувалася та проводила повітряні ядерні випробування спецгрупа 71 полігону ВПС (аеродром Багерове), також базувалися інші авіаційні підрозділи.
30 жовтня 1961 року з аеродрому Оленья злетів літак Ту-95В, що ніс термоядерну бомбу потужністю 57 мегатонн для спеціальних випробувань.
2 серпня 1962 року екіпаж, злетівши з аеродрому Оленья, виконав реальний пуск крилатої ракети К-10С з ядерною бойовою частиною по цілі на Новій Землі.
У 1990 році на аеродром перелетів окремий морський авіаційний полк винищувачів-бомбардувальників, озброєний літаками МіГ-27 та МіГ-23.
Які літаки базуються на авіабазі Оленья
З початком війни авіабаза Оленья часто використовується Росією для завдання ракетних ударів по території України.
За даними Monitoring, станом на 7 лютого 2024 року (дата знімка) на аеродромі розміщувались:
- 10 Ту-95мс (на знімку видно вісім, дві одиниці у повітрі під час знімання з супутника);
- 35 Ту-22м3 (30 з яких донори, що тривалий час не використовуються);
- чотири Ан-12;
- чотири Мі-8;
- один Іл-76/78;
- один Ту-134УБЛ/УБК.
Де розташований аеродром Оленья і яка відстань до України
Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Зазначимо, що найкоротша відстань до фінського кордону становить близько 150 км.
Російський аеродром Оленья розташований на відстані близько 1 788 км від північного кордону України.
Зараз Росія переміщує туди свою найбільшу та найпотужнішу бомбардувальну техніку. Так РФ хоче убезпечити свої стратегічні літаки Ту-95 та Ту-160, транспортний літак Ан-22 та надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3 від атак Збройних сил України.
Як повідомляє видання Barents Observer, активація бази відбулася 2024 року, коли в грудні Україна здійснила сенсаційну атаку на авіабазу Енгельс, що розташована приблизно за 600 км від українського кордону. Після цього Росія перемістила обладнання з Енгельса подалі від українських військ.
Попри відстань, стратегічні бомбардувальники регулярно злітають з авіабази Оленья для завдавання ударів по території України. Після запуску ракет вони годинами летять назад на свою базу.