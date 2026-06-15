Уночі проти 15 червня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару.

Моніторингові канали, зокрема, повідомляли про зліт стратегічних бомбардувальників з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.

Саме ця авіабаза тривалий час залишається одним із ключових майданчиків російської стратегічної авіації, літаки з якого регулярно залучають до ракетних атак по українських містах.

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Що відомо про аеродром Оленья, яка відстань від нього до України — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про аеродром Оленья

Оленья — аеродром дальньої авіації, розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська.

Аеродром був побудований у середині 1950 років на західному пологому схилі сопки на висоті близько 200 м. Навколишня місцевість гірська. Висота кола польотів — 700 м. Злітно-посадкова смуга має форму сідла. Спочатку вона не мала кінцевих і бічних смуг безпеки, а ґрунт між бетонним покриттям аеродрому був покритий валунами.

У 1957 році на аеродром Оленья прибула новосформована 34 окрема важкобомбардувальна авіаційна ескадрилья спеціального призначення. Її завдання полягало в розвідуванні погоди та в практичному дослідженні особливостей польотів у високих широтах. У складі було 10 літаків Ту-16 та один вертоліт Мі-4.

З вересня 1957-го і до кінця 1962 року на аеродромі Оленья розміщувалася та проводила повітряні ядерні випробування спецгрупа 71 полігону ВПС (аеродром Багерове), також базувалися інші авіаційні підрозділи.

30 жовтня 1961 року з аеродрому Оленья злетів літак Ту-95В, що ніс термоядерну бомбу потужністю 57 мегатонн для спеціальних випробувань.

2 серпня 1962 року екіпаж, злетівши з аеродрому Оленья, виконав реальний пуск крилатої ракети К-10С з ядерною бойовою частиною по цілі на Новій Землі.

У 1990 році на аеродром перелетів окремий морський авіаційний полк винищувачів-бомбардувальників, озброєний літаками МіГ-27 та МіГ-23.

Які літаки базуються на авіабазі Оленья

З початком війни авіабаза Оленья часто використовується Росією для завдання ракетних ударів по території України.

За даними Monitoring, станом на 7 лютого 2024 року (дата знімка) на аеродромі розміщувались:

10 Ту-95мс

Ту-22м3 35

чотири Ан-12;

чотири Мі-8

один Іл-76/78

один Ту-134УБЛ/УБК.

Де розташований аеродром Оленья і яка відстань до України

Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Зазначимо, що найкоротша відстань до фінського кордону становить близько 150 км.

Російський аеродром Оленья розташований на відстані близько 1 788 км від північного кордону України.

Зараз Росія переміщує туди свою найбільшу та найпотужнішу бомбардувальну техніку. Так РФ хоче убезпечити свої стратегічні літаки Ту-95 та Ту-160, транспортний літак Ан-22 та надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3 від атак Збройних сил України.

Як повідомляє видання Barents Observer, активація бази відбулася 2024 року, коли в грудні Україна здійснила сенсаційну атаку на авіабазу Енгельс, що розташована приблизно за 600 км від українського кордону. Після цього Росія перемістила обладнання з Енгельса подалі від українських військ.

Попри відстань, стратегічні бомбардувальники регулярно злітають з авіабази Оленья для завдавання ударів по території України. Після запуску ракет вони годинами летять назад на свою базу.

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