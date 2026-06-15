Служба безпеки України затримала на Київщині агентку ФСБ, яка облаштувала прихований відеоспостережний пункт у готелі з видом на Київське море для коригування російських ударів по Києву.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

Затримання агентки ФСБ: що відомо

За даними слідства, російські спецслужби завербували 42-річну жительку міста Чорноморськ Одеської області через телеграм-канал з пошуку легких заробітків.

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— Наприкінці 2025 року жінка через Telegram встановила контакт із представником спецслужб РФ та погодилася виконувати його завдання. Спочатку вона передала ворогу дані про мобільну вогневу групу ППО в Чорноморську. Згодом підозрювана отримала нове завдання — допомагати коригувати ракетно-дронові удари по Києву та області, — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Як зазначають у СБУ, під приводом туристичного відпочинку підозрювана прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря, де орендувала номер із видом на акваторію та встановила у вікні камеру з віддаленим доступом для ФСБ.

Пристрій передавав відео російській стороні, яка, за версією слідства, використовувала дані для моніторингу роботи української ППО та коригування атак по Києву.

У випадку виявлення координат ЗРК та мобільних вогневих груп Сил оборони, російські війська планували здійснити по них комбіновані удари, зазначили у відомстві.

— Встановлено, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак РФ по столиці України, яка відбулася 24 травня 2026 року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари рашистів по Києву. Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка залягла на дно, але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України, — повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали її під час облаштування чергового спостережного пункту у тому ж готелі.

Під час обшуків вилучено телефони, ноутбук і матеріали, які, за даними слідства, підтверджують співпрацю з ворогом.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 червня СБУ затримала агента ФСБ у Харкові, який готував підриви у прифронтовому місті.

За даними слідства, він виготовив вибухові пристрої та планував закласти їх у центральній частині міста у годину пік для масового ураження цивільних.

Правоохоронці викрили його під час підготовки вибухівки та затримали в орендованій квартирі, де він перебував на зв’язку з куратором із ФСБ.

У чоловіка вилучили понад 12 кг вибухових речовин та компоненти для СВП.

Підозрюваний перебуває під вартою, йому інкримінують підготовку теракту.

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