Отключение электроэнергии в Киеве: 105 тыс. семей вернули свет, работы продолжаются
105 тыс. потребителям уже вернули свет после аварийного отключения электроэнергии в Киеве. Ремонтные работы продолжаются.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.
Отключение света в Киеве 15 июня: что известно
По данным ДТЭК, после массированной атаки на Киев 15 июня электроснабжение возобновлено для 105 тыс. потребителей.
— Еще одна трудная ночь для столицы. Из-за обстрела повреждены линии электропередачи. Без света оставалось более 140 тыс. киевлян северной части города. Нам уже удалось вернуть электричество для 105 тыс. семей, — отметили в ведомстве.
Сейчас 35 тыс. семей остаются без света.
Кроме того, в результате ночной атаки на Киев была повреждена производственная площадка ДТЭК. Об этом заявила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона Единые новости.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы, чтобы вернуть свет всем потребителям после аварийного отключения электроэнергии в Киеве.
Энергетики работают совместно с ГСЧС.
В ДТЭК подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем жителям Киева.
Напомним, в результате ночной атаки на Киев 15 июня погибли четыре человека и еще 30 получили ранения. Среди пострадавших двое детей.
По меньшей мере, в 10 районах столицы зафиксированы разрушения.
Кроме того, мэр Виталий Кличко сообщал о повреждении линии электропередачи.
Он отмечал, что в северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.