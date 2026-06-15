105 тыс. потребителям уже вернули свет после аварийного отключения электроэнергии в Киеве. Ремонтные работы продолжаются.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.

Отключение света в Киеве 15 июня: что известно

По данным ДТЭК, после массированной атаки на Киев 15 июня электроснабжение возобновлено для 105 тыс. потребителей.

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— Еще одна трудная ночь для столицы. Из-за обстрела повреждены линии электропередачи. Без света оставалось более 140 тыс. киевлян северной части города. Нам уже удалось вернуть электричество для 105 тыс. семей, — отметили в ведомстве.

Сейчас 35 тыс. семей остаются без света.

Кроме того, в результате ночной атаки на Киев была повреждена производственная площадка ДТЭК. Об этом заявила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона Единые новости.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы, чтобы вернуть свет всем потребителям после аварийного отключения электроэнергии в Киеве.

Энергетики работают совместно с ГСЧС.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем жителям Киева.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев 15 июня погибли четыре человека и еще 30 получили ранения. Среди пострадавших двое детей.

По меньшей мере, в 10 районах столицы зафиксированы разрушения.

Кроме того, мэр Виталий Кличко сообщал о повреждении линии электропередачи.

Он отмечал, что в северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

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