105 тис. споживачів уже повернули світло після аварійного відключення електроенергії в Києві. Ремонтні роботи тривають.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Відключення світла у Києві 15 червня: що відомо

— Ще одна важка ніч для столиці. Через обстріл пошкоджено лінії електропередачі. Без світла залишалось понад 140 тис. киян північної частини міста. Нам вже вдалося повернути електрику для 105 тис. родин, — зазначили у відомстві.

Зараз 35 тис. родин залишаються без світла.

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Окрім того, унаслідок нічної атаки на Київ було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК. Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону Єдині новини.

Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб повернути світло усім споживачам після аварійного відключення електроенергії в Києві. Енергетики працюють спільно з ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ 15 червня загинули 4 людини та ще 30 дістали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей.

У 10 районах столиці зафіксовані руйнування.

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