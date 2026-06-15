Відключення електроенергії в Києві: 105 тис. родин повернули світло, роботи тривають
105 тис. споживачів уже повернули світло після аварійного відключення електроенергії в Києві. Ремонтні роботи тривають.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Відключення світла у Києві 15 червня: що відомо
— Ще одна важка ніч для столиці. Через обстріл пошкоджено лінії електропередачі. Без світла залишалось понад 140 тис. киян північної частини міста. Нам вже вдалося повернути електрику для 105 тис. родин, — зазначили у відомстві.
Зараз 35 тис. родин залишаються без світла.
Окрім того, унаслідок нічної атаки на Київ було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК. Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону Єдині новини.
Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб повернути світло усім споживачам після аварійного відключення електроенергії в Києві. Енергетики працюють спільно з ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ 15 червня загинули 4 людини та ще 30 дістали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей.
У 10 районах столиці зафіксовані руйнування.