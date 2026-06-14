В понедельник, 15 июня, по всей Украине не планируется использование графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Укрэнерго не выключит свет в понедельник

— Завтра, в понедельник, применение мер по ограничению потребления не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики призывают перенести активное энергопотребление на дневное время с 10:00 до 16:00.

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В вечерние часы (с 18:00 до 22:00) просят ограничить использование мощных электроприборов.

Напомним, 13 июня, после 19-го блекаута, на Запорожской АЭС возобновили внешнее электропитание.

Как отметили в Энергоатоме, это уже седьмой случай полного или частичного блекаута на станции с начала 2026 года.

По данным Энергоатома, любая такая потеря внешнего электропитания создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.

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