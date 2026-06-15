Сьогодні розпочинаються переговори про основи процесу приєднання України та Молдови до ЄС.

Усі країни Євросоюзу дійшли згоди стосовно відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови.

Про це повідомили в Європейській комісії.

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Відкриття першого кластеру переговорів

– Визначальний момент для Європи. Усі країни ЄС погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ для України та Молдови, – йдеться у повідомленні.

У понеділок, 15 червня, розпочинаються переговори про основи процесу вступу, зокрема у сферах правосуддя, свободи та основоположних прав.

– Ми бачимо значну роботу, яку виконали ці країни, і винагороджуємо її чітким шляхом уперед. Розширення – це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання, – наголосили в Єврокомісії.

Вступ України до ЄС: що відомо

19 грудня 2025 року стало відомо, що Україна завершила всі необхідні процедури для відкриття шести переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

2 жовтня 2025 року президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Під час переговорів він закликав лідерів ЄС відкрити переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу.

Незважаючи на технічну готовність України та затвердження урядом переговорних позицій, для фактичного відкриття кластерів необхідне одностайне рішення всіх 27 держав-членів Європейського Союзу.

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував відкриття переговорних кластерів для України.

Після зміни уряду в Угорщині країна в червні 2026 року скасувала 17-місячне вето на вступ України до ЄС.

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