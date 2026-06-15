Потери РФ на 15 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 320 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 573-е сутки полномасштабной войны превысили 1,384 млн.

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Потери РФ на 15 июня 2026 года

  • личного состава – около 1 384 190 (+1 320);
  • танков – 12 025 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 763 (+10);
  • артиллерийских систем – 44 082 (+72);
  • реактивных систем залпового огня – 1 870 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 420 (+1);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314);
  • крылатых ракет – 4 733;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 107 091 (+416);
  • специальной техники – 4 296 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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