Потери РФ на 15 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 320 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 573-е сутки полномасштабной войны превысили 1,384 млн.

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Потери РФ на 15 июня 2026 года

личного состава – около 1 384 190 (+1 320);

танков – 12 025 (+5);

боевых бронированных машин – 24 763 (+10);

артиллерийских систем – 44 082 (+72);

реактивных систем залпового огня – 1 870 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 420 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314);

крылатых ракет – 4 733;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 107 091 (+416);

специальной техники – 4 296 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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