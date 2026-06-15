Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 15 июня: уничтожено 1320 оккупантов, 72 артсистемы и 2314 БпЛА
Потери РФ на 15 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 320 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 573-е сутки полномасштабной войны превысили 1,384 млн.
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Потери РФ на 15 июня 2026 года
- личного состава – около 1 384 190 (+1 320);
- танков – 12 025 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 763 (+10);
- артиллерийских систем – 44 082 (+72);
- реактивных систем залпового огня – 1 870 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 420 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314);
- крылатых ракет – 4 733;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 107 091 (+416);
- специальной техники – 4 296 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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