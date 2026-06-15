Втрати ворога на 15 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 320 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 573-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,384 млн.

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Втрати ворога на 15 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 384 190 (+1 320);
  • танків – 12 025 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 763 (+10);
  • артилерійських систем – 44 082 (+72);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 870 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 420 (+1);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3);
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314);
  • крилатих ракет – 4 733;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 107 091 (+416);
  • спеціальної техніки – 4 296 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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