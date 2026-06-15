Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 15 червня: знищено 1 320 окупантів, 72 артсистеми та 2 314 БпЛА
Втрати ворога на 15 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 320 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 573-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,384 млн.
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Втрати ворога на 15 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 384 190 (+1 320);
- танків – 12 025 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 763 (+10);
- артилерійських систем – 44 082 (+72);
- реактивних систем залпового вогню – 1 870 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 420 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314);
- крилатих ракет – 4 733;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 107 091 (+416);
- спеціальної техніки – 4 296 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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