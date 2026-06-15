Президент України Володимир Зеленський запропонував провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G7 у Франції, однак Росія не дала чіткої відповіді на цю ініціативу.

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G7: що відомо

За даними ЗМІ, пропозиція зустрітися на рівні лідерів на полях G7 була передана українською стороною російській стороні деякий час тому різними каналами, зокрема, через дипломатів, працівників розвідки та інших посередників.

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— Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всі разом, — сказав Зеленський.

Президент додав, що, за його оцінкою, США та європейські партнери підтримали таку ідею.

Водночас, за словами Зеленського, Москва фактично не відреагувала на пропозицію.

— Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а Росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити, — зазначив глава держави.

Помічник Путіна Юрій Ушаков публічно повторив пропозицію провести відповідну зустріч у Москві. За заними ЗМІ, такі дії РФ також можна розцінювати як відповідь на пропозицію.

За даними Reuters, український лідер уточнив, що Київ окремо поінформував американську сторону та президента Франції Еммануеля Макрона про пропозицію провести переговори.

Офіс президента Франції поки не дав коментар стосовно цього.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже звертався до російського диктатора Володимира Путіна з відкритим листом із пропозицією прямих переговорів та обговорення припинення війни.

За словами глави держави, відкритий формат був свідомим рішенням, щоб змусити Кремль публічно реагувати на пропозиції України та показати позицію російської влади власному суспільству.

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