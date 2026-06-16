Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Олександра Довженка збереглася після російського удару по Києву, оскільки експонати знаходилися не лише у зруйнованому костюмерному складі, а й на інших локаціях.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор кіностудії Андрій Дончик.

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За словами Андрія Дончика, після того, як працівників допустили до місця удару, стало зрозуміло, що будівлю костюмерного складу врятувати вже неможливо.

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— Ми побачили, що на місці цього костюмного складу рятувати нічого. Там суцільна руїна. На щастя, це була не одна локація зберігання костюмів. У нас було ще декілька локацій, тому все-таки частина колекції збереглася, — повідомив він.

Також керівник кіностудії розповів, що вдалося зберегти архів фільмів, який знаходився в окремому сховищі.

Ідеться про близько 600 кінострічок у плівковому форматі, значна частина яких досі не оцифрована.

Попри те, що в будівлі вибиті вікна та двері, сама колекція фільмів не постраждала.

Окрім костюмерного складу, серйозних пошкоджень зазнав і центральний корпус кіностудії.

За словами Дончика, фактично знищені або пошкоджені вікна майже в усіх будівлях комплексу.

Наразі триває попередня оцінка збитків.

На кіностудії також повідомили, що вже є меценати та приватні особи, готові допомогти. Представники кіноспільноти створили фонд допомоги.

Першочергові роботи планують виконати до початку зими.

Попри руйнування, кіностудія продовжує працювати для відвідувачів — екскурсії не скасовані, а їхньою частиною тепер стане і демонстрація наслідків російської атаки.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Київ 15 червня російські війська завдали удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

За даними правоохоронців, по об’єкту могли вдарити двома балістичними ракетами. Унаслідок атаки була знищена двоповерхова будівля костюмерного складу, а також пошкоджені знімальні павільйони, адміністративні та виробничі приміщення.

У Міністерстві культури заявили, що це вже друга атака на кіностудію у червні та назвали удари частиною системного тиску на українську культуру.

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