Український очільник МЗС Андрій Сибіга провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо на полях саміту Великої сімки. На зустрічі він повідомив, як можна примусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

Про це йдется в заяві міністра в Х (Twitter).

Які шляхи тиску на Путіна розповів Сибіга

Андрій Сибіга зазначив, що привітав Марко Рубіо з підписанням угоди між США та Іраном.

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Також він висловив сподівання, що вона принесе стабільність у регіоні й на енергетичних ринках.

– Я передав сподівання президента Володимира Зеленського, що ця угода створить можливість для відновлення мирних зусиль під керівництвом США, спрямованих на припинення війни Росії проти України, – написав він.

Сибіга повідомив, що обговорив з Рубіо шляхи просування мирного процесу та поділився думкою України щодо “кроків, необхідних для того, щоб нарешті привести Путіна за стіл переговорів”.

– Я повідомив свого колегу про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та іншим цивільним, культурним та історичним місцям. Вони демонструють, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності, – пояснив міністр.

Глава МЗС зауважив, що також поінформував держсекретаря США про нещодавні успіхи України на полі бою та довгострокові санкції проти Росії.

Він наголосив, що Україна бачить зростаючий імпульс до миру через силу та покладається на рішуче лідерство й залученість США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виключив можливість проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Зеленський наголосив, що переговори можуть відбутися лише на території нейтральної держави, а саму зустріч краще організувати до зими.

Фото: Андрій Сибіга

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