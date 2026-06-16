Президент України Володимир Зеленський виключив можливість проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Про це глава держави заявив у вівторок, 16 червня, відповідаючи на запитання журналістів на полях саміту G7.

Зеленський відмовився їхати на переговори з Путіним до Москви

За словами президента, Україна не братиме участі в подібних “іграх”.

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– Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але ж це ігри. Ми не граємо в такі ігри, – сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що переговори можуть відбутися на території нейтральної держави, але не в Україні чи Росії.

– Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході, – сказав український лідер.

На думку президента, перемовини треба провести до початку зими.

– Я вважаю, що це дуже важливо – спробувати організувати таку зустріч до настання зими. Росія має знати, що, якщо ми пережили дуже важку зиму, то і для неї наступна зима не буде легкою. Саме тому моя пропозиція – діалог, – зауважив він.

Нагадаємо, 16 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вкотре повторив, якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, йому треба приїхати у Москву.

Він знову проігнорував пропозиції президента України щодо проведення переговорів на нейтральній території.

Представник Кремля також заявив, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч із Зеленським на полях саміту G7.

15 червня президент України повідомив, що запропонував російському диктатору зустрітися під час саміту G7, який проходить 15–17 червня у французькому Ев’ян-ле-Бен.

4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до Путіна, у якому серед іншого закликав завершити війну “у форматі між вами та нами” та запропонував особисту зустріч.

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