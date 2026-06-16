Міністри оборони України та Канади Михайло Федоров та Девід Макгінті обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підтримку виробництва БпЛА, постачання боєприпасів і спільні оборонні проєкти.

Про це Федоров повідомив у Telegram.

Розмова Федорова і Макгінті 16 червня: що відомо

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті.

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Під час переговорів сторони узгодили подальші кроки взаємодії для зміцнення обороноздатності України та підтримки Сил оборони.

– Один із головних фокусів – протиповітряна оборона. Балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України, тому обговорили подальшу підтримку в межах механізму PURL та можливість закуповувати ракети PAC-3 через JUMPSTART, – зазначив Федоров.

Він висловив вдячність партнерам за ракети AIM-9 для винищувачів F-16, які були передані за логістичної підтримки Бельгії.

– Вони посилюють спроможності української авіації та допомагають протидіяти російським повітряним загрозам, – додав він.

Міністри приділили увагу підтримці українського виробництва безпілотників.

Федоров закликав канадську сторону збільшувати інвестиції в українські технології через “данську модель” та інші доступні механізми.

Також Федоров і Макгінті обговорили постачання дизельних пікапів для Сил оборони та підтримку закупівель далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.

– Маємо й спільні оборонно-промислові проєкти, які посилять спроможності наших країн. Вдячний Канаді за послідовну підтримку України та готовність допомагати за критично важливими напрямами оборони, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, 30 травня Міноборони повідомило, що Україна та Канада досягли домовленості про запуск спільного виробництва українських безпілотних систем.

Виготовлені дрони передаватимуть Силам оборони для виконання розвідувальних завдань.

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