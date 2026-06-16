ППО, дрони та боєприпаси: Україна розширює оборонну співпрацю з Канадою
- Глава Міноборони Михайло Федоров і міністр оборони Канади Девід Макгінті обговорили підтримку України в межах PURL та можливість закупівлі ракет PAC-3 через JUMPSTART.
- Міністри також розглянули інвестиції у виробництво українських БпЛА та постачання далекобійних боєприпасів.
Міністри оборони України та Канади Михайло Федоров та Девід Макгінті обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підтримку виробництва БпЛА, постачання боєприпасів і спільні оборонні проєкти.
Про це Федоров повідомив у Telegram.
Розмова Федорова і Макгінті 16 червня: що відомо
Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті.
Під час переговорів сторони узгодили подальші кроки взаємодії для зміцнення обороноздатності України та підтримки Сил оборони.
– Один із головних фокусів – протиповітряна оборона. Балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України, тому обговорили подальшу підтримку в межах механізму PURL та можливість закуповувати ракети PAC-3 через JUMPSTART, – зазначив Федоров.
Він висловив вдячність партнерам за ракети AIM-9 для винищувачів F-16, які були передані за логістичної підтримки Бельгії.
– Вони посилюють спроможності української авіації та допомагають протидіяти російським повітряним загрозам, – додав він.
Міністри приділили увагу підтримці українського виробництва безпілотників.
Федоров закликав канадську сторону збільшувати інвестиції в українські технології через “данську модель” та інші доступні механізми.
Також Федоров і Макгінті обговорили постачання дизельних пікапів для Сил оборони та підтримку закупівель далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.
– Маємо й спільні оборонно-промислові проєкти, які посилять спроможності наших країн. Вдячний Канаді за послідовну підтримку України та готовність допомагати за критично важливими напрямами оборони, – зазначив Федоров.
Нагадаємо, 30 травня Міноборони повідомило, що Україна та Канада досягли домовленості про запуск спільного виробництва українських безпілотних систем.
Виготовлені дрони передаватимуть Силам оборони для виконання розвідувальних завдань.