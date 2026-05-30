Украинские разведывательные дроны будут производить в Канаде: подписано соглашение
Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских беспилотных систем. Изготовленные дроны будут передавать Силам обороны Украины для выполнения разведывательных задач.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Совместное производство украинских дронов в Канаде: что известно
По данным ведомства, проект предусматривает создание на территории Канады производства украинских разведывательных беспилотников.
Соответствующую договоренность подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.
В рамках сотрудничества создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development.
В Минобороны отметили, что проект будет реализовываться при поддержке правительств Украины и Канады.
Ожидается, что это позволит ускорить поставки украинским военным оборудования для проведения разведки и планирования операций.
В ведомстве отмечают, что проект открывает новые возможности не только для Украины, но и для Канады.
В частности, речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к решениям, которые доказали свою эффективность в условиях современной войны.
В Министерстве обороны отметили, что Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской оборонной стратегии.
Ранее Украина и Норвегия также объявили о запуске первого совместного производства украинских ударных дронов типа mid-strike на территории Норвегии.
Вся продукция этого предприятия также предназначена для Сил обороны Украины.