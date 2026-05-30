Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских беспилотных систем. Изготовленные дроны будут передавать Силам обороны Украины для выполнения разведывательных задач.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Совместное производство украинских дронов в Канаде: что известно

По данным ведомства, проект предусматривает создание на территории Канады производства украинских разведывательных беспилотников.

Соответствующую договоренность подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.

В рамках сотрудничества создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development.

В Минобороны отметили, что проект будет реализовываться при поддержке правительств Украины и Канады.

Ожидается, что это позволит ускорить поставки украинским военным оборудования для проведения разведки и планирования операций.

В ведомстве отмечают, что проект открывает новые возможности не только для Украины, но и для Канады.

В частности, речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к решениям, которые доказали свою эффективность в условиях современной войны.

В Министерстве обороны отметили, что Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской оборонной стратегии.

Ранее Украина и Норвегия также объявили о запуске первого совместного производства украинских ударных дронов типа mid-strike на территории Норвегии.

Вся продукция этого предприятия также предназначена для Сил обороны Украины.

