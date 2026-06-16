В Україні пенсіонери отримують виплати не за одним єдиним законом. Те, яку саме пенсію призначать людині, залежить від багатьох факторів. Має значення, де вона працювала, скільки має страхового стажу, яку професію здобула та чи має спеціальний статус.

Для більшості громадян основним документом є закон України №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, який визначає порядок призначення звичайних пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Однак не всі пенсіонери отримують виплати саме за цим законом. Для окремих категорій діють спеціальні правила.

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Про види пенсій в Україні та їх розмір, читайте в нашому матеріалі.

Види пенсій та їх характеристика

У ПФУ розповіли, які є види пенсійних виплат та коли вони призначаються. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, основні види пенсійних виплат передбачені пенсійним законодавством.

До них належать:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

пенсія за вислугу років.

Кожен із цих видів має власні умови призначення, вимоги до стажу та особливості розрахунку.

Види пенсій за віком: кому призначають та за яких умов

Найпоширеніший вид пенсій 2026 — це пенсія за віком. Її призначають після досягнення встановленого законодавством віку та за наявності необхідного страхового стажу.

Відповідно до закону №1058-IV, у 2026 році право на пенсію за віком залежить від кількості страхового стажу. Вийти на пенсію можна у 60, 63 або 65 років. Точний вік залежить від того, скільки років людина офіційно працювала та сплачувала внески.

Водночас існують окремі види пенсій за віком, які призначаються раніше загального пенсійного віку.

До них належать:

пенсії на пільгових умовах для людей, які працювали на особливо важких або шкідливих роботах;

дострокові пенсії для окремих категорій громадян;

пенсії зі зменшенням пенсійного віку для постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Зокрема, порядок призначення пенсій для чорнобильців визначає закон України №796-XII.

У ПФУ повідомили, що мінімальний розмір пенсії за віком для пенсіонерів, що не працюють та які мають повний страховий стаж, із 1 січня збільшився на 234 грн і тепер становить 2 595 грн.

Пенсія по інвалідності: коли її призначають

Пенсія по інвалідності призначається людям, які через стан здоров’я втратили працездатність.

Для отримання такої виплати необхідний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, у якому людині встановили інвалідність. Закон передбачає, що необхідний стаж може становити від одного до 15 років.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності та визначається у відсотках від пенсії за віком. Зокрема, для осіб з інвалідністю:

I групи — пенсія призначається у розмірі 100% пенсії за віком;

II групи — 90% пенсії за віком;

№1058-IV III групи — 50% пенсії за віком, розрахованої відповідно до статей 27 і 28 закону

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Такий вид пенсії призначають непрацездатним членам сім’ї людини, яка померла, якщо вони перебували на її утриманні.

Виняток становлять діти, адже їм пенсія у зв’язку з втратою годувальника може призначатися незалежно від того, чи перебували вони на утриманні померлого.

Умови призначення такої виплати також визначаються законом №1058-IV.

Пенсія за вислугу років: кому доступна така виплата

Пенсія за вислугу років має особливість, адже її можуть призначити ще до досягнення загального пенсійного віку, тобто раніше. Проте отримати її можуть лише окремі категорії працівників, чия професія пов’язана з підвищеним навантаженням або ризиком втрати професійної працездатності.

Умови призначення таких пенсій визначаються кількома законами, зокрема законом №1058-IV та №1788-XII.

До категорій, які можуть мати право на пенсію за вислугу років, належать, зокрема, окремі працівники залізничного транспорту, авіації, морського флоту, лісової галузі, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, а також спортсмени та артисти.

Проте для призначення такої пенсії людина має звільнитися з посади, яка дає право на виплату.

Пенсії для військових та працівників МВС

Окремо законодавство регулює пенсійне забезпечення військовослужбовців та працівників силових структур.

Колишні військові, поліцейські, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших органів сектору безпеки отримують виплати відповідно до закону №2262-XII.

Для них враховується не лише страховий стаж, а й спеціальна вислуга років. Саме вона визначає право на призначення пенсії та впливає на її розмір.

Тому пенсії військових і працівників МВС розраховуються за іншими правилами, ніж звичайні пенсії за віком.

Спеціальні види пенсій в Україні для суддів, прокурорів та держслужбовців

Окремі правила діють для представників державного сектору, які мають спеціальний статус.

Державні службовці можуть отримувати пенсії відповідно до закону України Про державну службу. А от для прокурорів порядок пенсійного забезпечення визначає закон України Про прокуратуру.

До особливої категорії належать судді. Для них закон передбачає не пенсію у звичайному розумінні, а щомісячне довічне грошове утримання. Воно призначається після припинення повноважень судді та має окремий порядок обчислення.

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