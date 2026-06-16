Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

За його словами, сторони домовилися про подальшу роботу команд у цьому напрямі.

Про це глава держави повідомив 16 червня на полях саміту G7 в Евіан-ле-Бені у Франції.

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Ліцензії на виробництво антибалістичних ракет для України

 – Я порушував питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати, дай Бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет, – сказав президент України.

Наприкінці травня Зеленський наголошував на недостатніх обсягах виробництва антибалістичних ракет у США та критичній залежності України від цих засобів.

Президент України зазначив, що Німеччина має окремі ліцензії на виробництво таких ракет.

За його словами, він неодноразово звертався до американської сторони з проханням надати Україні відповідні ліцензії для нарощування виробництва ракет до систем Patriot.

Зеленський наголосив, що такий крок буде корисним не лише для України, а й для країн Близького Сходу та “всіх, кому Сполучені Штати вирішать допомогти”.

За його словами, Росія збільшує власне виробництво балістичних ракет, тоді як обсяги випуску засобів протиракетної оборони у США залишаються недостатніми.

– Нам потрібно збільшити виробництво. Я знаю всі компанії у США, величезні компанії, але тільки Сполучені Штати можуть виробляти таку кількість. 60-65 ракет на місяць для сьогоднішніх викликів – це ніщо. Росія це знає, це не секретна інформація. Нам потрібно розширити виробництво, – сказав глава держави.

Раніше президент говорив, що Україна наблизилася до створення власної балістичної ракети та продовжує активно нарощувати виробництво далекобійного озброєння.

Нині в Україні діють понад 400 компаній, що спеціалізуються на виробництві безпілотників, ракетного озброєння та інших засобів ураження.

Частину виробничих потужностей розміщено за кордоном.

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