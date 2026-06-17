Вечером 16 июня в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации, в результате которой погибли оба пилота — 55-летний Богдан Загорулько и 23-летний Богдан Бабенко.

Что известно о майоре и летчике-испытателе Богдане Загорулько

— Сегодня украинская авиация понесла большую утрату. В свой вечный полет ушел, по моему мнению, один из лучших лётчиков-испытателей Антонова Богдан Загорулько, — рассказал авиационный эксперт и журналист Анатолий Уваренко.

Многим он был известен благодаря выполнению “бочек” на индийском Ан-32RE.

После начала полномасштабного вторжения Богдан Загорулько имел возможность выехать за границу, однако принял решение мобилизоваться в ряды ВСУ и стать на защиту украинского неба.

Сейчас смотрят

Майор защищал Украину, выполняя боевые задачи за штурвалом самолёта Су-24М.

— Он всегда вызывал у меня большое уважение как Пилот и как Человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Имел честь работать вместе. Страна должна знать своих Героев, — написал журналист.

Напомним, авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М произошла 16 июня около 19:00 в Шепетовском районе Хмельницкой области.

По факту падения самолета начато досудебное расследование.

В настоящее время продолжается расшифровка бортового самописца, командование Воздушных сил назначило служебное расследование.

Сведения об авиакатастрофе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия).

В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в командовании Воздушных сил ВСУ.

В Министерстве обороны создали комиссию для расследования авиакатастрофы.

Фото: Анатолий Уваренко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.