Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: что известно о Богдане Загорулько
- 55-летний Богдан Загорулько был одним из самых известных летчиков-испытателей Антонова.
- С начала полномасштабной войны он мобилизовался в ВСУ и выполнял боевые задачи за штурвалом самолета Су-24М.
Вечером 16 июня в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации, в результате которой погибли оба пилота — 55-летний Богдан Загорулько и 23-летний Богдан Бабенко.
Что известно о майоре и летчике-испытателе Богдане Загорулько
— Сегодня украинская авиация понесла большую утрату. В свой вечный полет ушел, по моему мнению, один из лучших лётчиков-испытателей Антонова Богдан Загорулько, — рассказал авиационный эксперт и журналист Анатолий Уваренко.
Многим он был известен благодаря выполнению “бочек” на индийском Ан-32RE.
После начала полномасштабного вторжения Богдан Загорулько имел возможность выехать за границу, однако принял решение мобилизоваться в ряды ВСУ и стать на защиту украинского неба.
Майор защищал Украину, выполняя боевые задачи за штурвалом самолёта Су-24М.
— Он всегда вызывал у меня большое уважение как Пилот и как Человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Имел честь работать вместе. Страна должна знать своих Героев, — написал журналист.
Напомним, авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М произошла 16 июня около 19:00 в Шепетовском районе Хмельницкой области.
По факту падения самолета начато досудебное расследование.
В настоящее время продолжается расшифровка бортового самописца, командование Воздушных сил назначило служебное расследование.
Сведения об авиакатастрофе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия).
В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в командовании Воздушных сил ВСУ.
В Министерстве обороны создали комиссию для расследования авиакатастрофы.
Фото: Анатолий Уваренко