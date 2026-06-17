Увечері 16 червня на Хмельниччині сталася авіакатастрофа бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації, внаслідок якої загинули обидва пілоти – 55-річний Богдан Загорулько та 23-річний Богдан Бабенко.

Що відомо про майора і льотчика-випробувача Богдана Загорулька

– Сьогодні українська авіація зазнала великої втрати. У вічний політ пішов, на мою думку, один з найкращих льотчиків-випробовувачів Антонова Богдан Загорулько, – розповів авіаційний експерт і журналіст Анатолій Уваренко.

Багатьом він був відомий завдяки виконанню “бочок” на індійському Ан-32RE.

Після початку повномасштабного вторгнення Богдан Загорулько мав можливість виїхати за кордон, однак ухвалив рішення мобілізуватися до лав ЗСУ та стати на захист українського неба.

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Майор боронив Україну, виконуючи бойові завдання за штурвалом літака Су-24М.

– Він завжди викликав у мене велику повагу, як Пілот, і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Мав честь працювати разом. Країна повинна знати своїх Героїв, – написав журналіст.

Нагадаємо, авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М сталася 16 червня близько 19:00 у Шепетівському районі Хмельницької області.

За фактом падіння літака розпочато досудове розслідування.

Наразі триває розшифрування бортового самописця, командування Повітряних сил призначило службове розслідування.

Відомості про авіакатастрофу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 ККУ (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).

У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

В Міністерстві оборони створили комісію для розслідування авіакатастрофи.

Фото: Анатолій Уваренко

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