Росія побоюється можливого висадження українських Сил оборони на території тимчасово окупованого Криму.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в інтерв’ю Kyiv Independent, опублікованому 17 червня.

Росія боїться висадки ЗСУ в Криму

Таку заяву представник ВМС зробив, відповідаючи на запитання щодо ймовірності проведення морської десантної операції у Криму.

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За словами Плетенчука, територію не можна вважати звільненою доти, доки на неї не ступив піхотинець, а у випадку ВМС – морський піхотинець.

Саме тому робота в цьому напрямку триває.

– Ми продовжуємо відпрацьовувати амфібійні операції. У будь-якому випадку ворог вважає це абсолютно реальною загрозою. Росіяни активно зміцнюють райони у Криму, вразливі для висадки десанту, тому що вірять у таку можливість, – повідомив Плетенчук.

Раніше в інтерв’ю Reuters командувач Сил безпілотних систем майор Роберт (Мадяр) Бровді говорив, що Сили безпілотних систем ЗСУ готуються до проведення масштабної кампанії.

Її метою є повна логістична ізоляція тимчасово окупованого Криму від території Росії шляхом масованого застосування безпілотників.

Активізація атак українських дронів по тимчасово окупованих територіях уже призвела до порушень у логістичному забезпеченні російських військ і створила проблеми з доставкою пального.

Фото: Дмитро Плетенчук

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