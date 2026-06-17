Плетенчук: Росія боїться висадки морського десанту ЗСУ в Криму
- Дмитро Плетенчук заявив, що Росія вважає реальною загрозу висадки українського морського десанту в окупованому Криму.
- За його словами, російські війська активно укріплюють у Криму ділянки, вразливі для проведення десантних операцій.
Росія побоюється можливого висадження українських Сил оборони на території тимчасово окупованого Криму.
Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в інтерв’ю Kyiv Independent, опублікованому 17 червня.
Росія боїться висадки ЗСУ в Криму
Таку заяву представник ВМС зробив, відповідаючи на запитання щодо ймовірності проведення морської десантної операції у Криму.
За словами Плетенчука, територію не можна вважати звільненою доти, доки на неї не ступив піхотинець, а у випадку ВМС – морський піхотинець.
Саме тому робота в цьому напрямку триває.
– Ми продовжуємо відпрацьовувати амфібійні операції. У будь-якому випадку ворог вважає це абсолютно реальною загрозою. Росіяни активно зміцнюють райони у Криму, вразливі для висадки десанту, тому що вірять у таку можливість, – повідомив Плетенчук.
Раніше в інтерв’ю Reuters командувач Сил безпілотних систем майор Роберт (Мадяр) Бровді говорив, що Сили безпілотних систем ЗСУ готуються до проведення масштабної кампанії.
Її метою є повна логістична ізоляція тимчасово окупованого Криму від території Росії шляхом масованого застосування безпілотників.
Активізація атак українських дронів по тимчасово окупованих територіях уже призвела до порушень у логістичному забезпеченні російських військ і створила проблеми з доставкою пального.
Фото: Дмитро Плетенчук