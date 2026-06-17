Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Ворог завдав 94 авіаційних удари, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9 872 дрони-камікадзе та здійснив 2 800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Обстріл Тростянця на Сумщині

Вночі росіяни обстріляли Тростянець Сумської області. Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

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За його словами, внаслідок масованого удару у місті знищені АЗС, пошкоджено багато будинків. На щастя, минулося без жертв.

Атака на Суми

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, вночі російський дрон вдарив по кінно-спортивній школі у Сумах. Удар прийшовся по стайні. Працівники закладу не постраждали, проте загинуло троє коней.

Також під удар потрапив пункт доставки.

Нічна атака на Запоріжжя

Ввечері 16 червня РФ атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще щонайменше семеро людей дістали поранення.

Вибухами пошкоджено Запорізький національний університет, житлові будинки та торговельний центр.

У поліції уточнили, що російська армія атакувала Запоріжжя Шахедами.

Удари по Дніпропетровщині

Вночі ворог атакував Нікопольщину безпілотниками. Росіяни спрямували дрони на райцентр, Мирівську та Покровську громади. В результаті атаки було пошкоджено інфраструктуру в цих районах.

На щастя, минулося без постраждалих.

Вночі сили ППО в небі над Дніпропетровщиною збили 22 ударних БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 575-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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