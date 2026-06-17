Заявления российской пропаганды о якобы ударе беспилотником Сил обороны Украины по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Генштаб о заявлениях РФ по удару в Брянской области

По информации Генштаба, в этот период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты в целях на территории Брянской области России.

Сейчас смотрят

– Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и нести значительные потери, Россия все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины, – говорится в сообщении.

Как утверждают в Генштабе, именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам.

В частности, в результате последних ракетных ударов по Киеву погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

В Генштабе подчеркнули, что ВСУ наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

В ночь на 15 июня в результате массированной атаки на Киев погибли пять человек, пострадали по меньшей мере 35 людей, среди которых есть двое детей. Тогда разрушения зафиксировали во всех районах столицы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.