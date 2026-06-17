В Генштабе опровергли удар по автобусу с детьми в Брянской области РФ
- Генеральный штаб ВСУ опроверг упреки российской пропаганды о якобы ударе украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области РФ.
- Там подчеркнули, что Силы обороны не применяли беспилотники в этом регионе, а подобные обвинения - очередная информационная провокация Кремля на фоне ударов РФ по гражданским объектам в Украине.
Заявления российской пропаганды о якобы ударе беспилотником Сил обороны Украины по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Генштаб о заявлениях РФ по удару в Брянской области
По информации Генштаба, в этот период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты в целях на территории Брянской области России.
– Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и нести значительные потери, Россия все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины, – говорится в сообщении.
Как утверждают в Генштабе, именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам.
В частности, в результате последних ракетных ударов по Киеву погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.
В Генштабе подчеркнули, что ВСУ наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.
В ночь на 15 июня в результате массированной атаки на Киев погибли пять человек, пострадали по меньшей мере 35 людей, среди которых есть двое детей. Тогда разрушения зафиксировали во всех районах столицы.