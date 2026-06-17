У Генштабі спростували удар по автобусу з дітьми на Брянщині РФ
- Генеральний штаб ЗСУ спростував закиди російської пропаганди про нібито удар українського безпілотника по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області РФ.
- Там наголосили, що Сили оборони не застосовували безпілотники у цьому регіоні, а подібні звинувачення є черговою інформаційною провокацією Кремля на тлі ударів РФ по цивільних об'єктах в Україні.
Заяви російської пропаганди про нібито удар безпілотником Сил оборони України по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації при РНБО.
Генштаб про заяви РФ щодо удару в Брянській області
За інформацією Генштабу, в цей період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області Росії.
– Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Росія дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України, – йдеться у повідомленні.
Як стверджують у Генштабі, саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах.
Зокрема, внаслідок останніх ракетних ударів по Києву загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.
У Генштабі наголосили, що ЗСУ завдають ударів виключно по законних військових цілях та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.
У ніч на 15 червня внаслідок масованої атаки на Київ загинуло п’ятеро людей, постраждали щонайменше 35 осіб, серед яких є двоє дітей. Тоді руйнування зафіксували в усіх районах столиці.