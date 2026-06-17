Заяви російської пропаганди про нібито удар безпілотником Сил оборони України по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації при РНБО.

Генштаб про заяви РФ щодо удару в Брянській області

За інформацією Генштабу, в цей період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області Росії.

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– Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Росія дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Генштабі, саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах.

Зокрема, внаслідок останніх ракетних ударів по Києву загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.

У Генштабі наголосили, що ЗСУ завдають ударів виключно по законних військових цілях та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

У ніч на 15 червня внаслідок масованої атаки на Київ загинуло п’ятеро людей, постраждали щонайменше 35 осіб, серед яких є двоє дітей. Тоді руйнування зафіксували в усіх районах столиці.

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