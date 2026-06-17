У Європейському Союзі стартував офіційний процес підготовки до відкриття нових переговорних кластерів у межах вступних перемовин з Україною та Молдовою.

Про це повідомляють джерела Європейської правди серед дипломатів на посадовців ЄС.

Технічна підготовка до відкриття кластерів

17 червня робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA), до складу якої входять представники всіх 27 держав-членів, почала розгляд результатів скринінгу п’яти переговорних кластерів — з другого до шостого.

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Цей етап фактично відкриває технічну підготовку до початку переговорів за відповідними напрямами та запускає їхнє обговорення на рівні країн-членів Євросоюзу.

Очікується, що наступним кроком стане аналіз результатів скринінгу в Комітеті постійних представників ЄС (COREPER). Попередньо, розгляд цього питання може розпочатися вже наступного тижня.

Після цього COELA та COREPER мають погодити спільну позицію Євросоюзу щодо кожного кластера. Документ визначатиме перелік реформ і вимог, які Україна повинна виконати перед відкриттям переговорів за відповідними напрямами.

Завершення цих процедур означатиме готовність ЄС до відкриття нових кластерів у переговорному процесі щодо вступу України до Європейського Союзу.

15 червня почалися переговори про основи процесу приєднання України та Молдови до ЄС. Усі держави-члени ЄС погодилися на відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС означає старт системної роботи над питаннями правосуддя, свободи та фундаментальних прав.

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