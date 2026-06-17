Журналист Следствие.Инфо Олег Котюжанский получил от российского вербовщика в Telegram предложение убить украинского военного за $5 тысяч, когда выдавал себя за девушку, которой нужна работа.

Об этом говорится в фильме расследовательского агентства Балерины ФСБ. Украинки на службе у россиян.

Как вербовщик РФ предлагал деньги за убийство военного

Отмечается, что журналист получил редакционную задачу проверить, как работают схемы вербовки, кто стоит за ними и сколько платят российские вербовщики.

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Предварительно, Олег Котюжанский должен был стать 22-летней киевлянкой Машей Брагиной, которая живет с матерью, постоянно конфликтует с ней и нуждается в деньгах. Журналист отредактировал свою фотографию, чтобы стать похожей на девушку.

Уже через час после регистрации в чатах по трудоустройству ему начали поступать заказы на поджоги транспорта ТЦК, полиции и ВСУ, закладки взрывных устройств, а также скрытую съемку указанных объектов.

В одном из Telegram-чатов пользовательница под ником Маша, за которую выдавал себя журналист, якобы заинтересовалась вакансией с высоким заработком и “нулевыми рисками”.

В частных сообщениях русскоязычный куратор предложил девушке $5 тыс. за убийство любого украинского бойца, поставив условие, что жертву она должна выбрать самостоятельно.

Куратор РФ предложил залить под капот автомобиля военнослужащего токсичное вещество со смертельным исходом. По его словам, есть очень очень высокая вероятность, что “дядю оформят как инфаркт”.

Журналист оставался на связи с вербовщиком в течение месяца. Поскольку тот постоянно менял аккаунты (всего четыре раза), аргументируя это использованием покупаемых иностранных профилей, идентифицировать личность куратора не удалось.

Расследователи отметили, что заказчик тщательно маскировался под вымышленными именами, прятал лицо и пафосно величал себя “великим боссом мафии”.

Общался он не только текстом, но и аудио-сообщениями с измененным тембром. Однако журналистам удалось восстановить его настоящий голос, поскольку для конспирации тот лишь искусственно занизил тональность записи.

В аудиосообщениях заказчик обещал предоставить девушке одноразовые аккаунты и спецоборудование для маскировки голоса, если она согласится на сотрудничество. Свое желание нанимать именно молодых девушек он объяснил тем, что у них есть возможность беспрепятственно ездить по Украине и “не бояться ТЦК”.

По наблюдениям расследователей, как только ”Маша” покидала чат или игнорировала сообщения, вербовщик прибегал к эмоциональному прессингу и оскорбительным высказываниям. Однако затем он резко менял тон и начинал флиртовать.

Получив предложение совершить убийство, Котюжанский обратился на горячую линию Службы безопасности Украины по номеру 1516. Операторы попросили его сбросить скриншот профиля заказчика в официальный чатбот Спали ФСБешника, что в конце концов и сделал журналист.

Недавно глава Национальной полиции Иван Выговский рассказал, что российские спецслужбы вербуют девушек для убийств украинских военных. По его словам, подтверждено уже по меньшей мере шесть подобных случаев.

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