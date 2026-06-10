Российская Федерация вербует девушек для убийств украинских военнослужащих. Уже удалось зафиксировать по меньшей мере шесть таких случаев.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выгивский.

Как РФ вербует девушек для убийств военных

По его данным, Россия обновила методику подрывной деятельности. Теперь для совершения особо тяжких преступлений против украинских защитников РФ все чаще вербует несовершеннолетних девушек.

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Как отметил глава Нацполиции, только с начала 2026 года зафиксировано шесть фактов умышленных заказных убийств через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить.

– Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы, – утверждает он.

Как отметил Выгивский, российские кураторы вербуют девушек через Telegram и другие мессенджеры, заманивая их обещаниями легких денег.

Они дистанционно управляют действиями подростков: говорят искать военных на сайтах знакомств и назначать им встречи. Российская сторона полностью оплачивает все расходы, в частности за аренду жилья и покупку алкоголя.

Кроме того, вражеские кураторы указывают девушкам координаты так называемых закладок, где те забирают метадон для совершения преступления.

После этого во время якобы романтического общения несовершеннолетние угощают украинских военных алкогольными напитками, к которым ранее уже добавили метадон.

Как утверждает глава Нацполиции, фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных российскими спецслужбами, однако руками украинских граждан.

– Особый цинизм состоит в том, что для реализации своих намерений враг использует молодых людей, которые часто до конца не осознают последствий или надеются на быстрый заработок, – сказал он.

Глава Нацполиции напомнил о недавнем убийстве военного в Житомирской области, которого отравила 17-летняя девушка по указаниям российского куратора.

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