Журналіст Слідство.Інфо Олег Котюжанський отримав від російського вербувальника у Telegram пропозицію вбити українського військового за $5 тисяч, коли видавав себе за дівчину, якій потрібна робота.

Про це йдеться у фільмі розслідувальної агенції Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян.

Як вербувальник РФ пропонував гроші за вбивство військового

Зазначається, що журналіст отримав редакційне завдання перевірити, як працюють схеми вербування, хто стоїть за ними і скільки платять російські вербувальники.

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Попередньо, Олег Котюжанський мав стати 22-річною киянкою Машою Брагіною, яка живе з матір’ю, постійно конфліктує з нею та має потребу в грошах. Журналіст відредагував свою фотографію, щоб стати схожим на дівчину.

Уже за годину після реєстрації в чатах із працевлаштування йому почали надходити замовлення на підпали транспорту ТЦК, поліції та ЗСУ, закладання вибухових пристроїв, а також приховану зйомку вказаних об’єктів.

В одному з Telegram-чатів користувачка під ніком Маша, за яку видавав себе журналіст, нібито зацікавилася вакансією з високим заробітком і “нульовими ризиками”.

У приватних повідомленнях російськомовний куратор запропонував дівчині $5 тис. за вбивство будь-якого українського бійця, поставивши умову, що жертву вона має обрати самостійно.

Куратор РФ запропонував залити під капот автомобіля військовослужбовця токсичну речовину зі смертельними випарами. За його словами, є нібито дуже дуже висока ймовірність, що “дядька оформлять як інфаркт”.

Журналіст залишався на зв’язку з вербувальником протягом місяця. Оскільки той постійно міняв акаунти (загалом чотири рази), аргументуючи це використанням купованих іноземних профілів, ідентифікувати особу куратора не вдалося.

Розслідувачі зазначили, що замовник ретельно маскувався під вигаданими іменами, ховав обличчя та пафосно величав себе “великим босом мафії”.

Спілкувався він не лише текстом, а й аудіоповідомленнями зі зміненим тембром. Проте журналістам вдалося відновити його справжній голос, оскільки для конспірації той лише штучно занизив тональність запису.

В аудіоповідомленнях замовник обіцяв надати дівчині одноразові акаунти та спецобладнання для маскування голосу, якщо вона погодиться на співпрацю. Своє бажання наймати саме молодих дівчат він пояснив тим, що вони мають можливість безперешкодно їздити Україною та “не боятися ТЦК”.

За спостереженнями розслідувачів, як тільки ”Маша” залишала чат чи ігнорувала повідомлення, вербувальник вдавався до емоційного пресингу та образливих висловлювань. Однак потім він різко змінював тон і починав фліртувати.

Отримавши пропозицію вчинити вбивство, Котюжанський звернувся на гарячу лінію Служби безпеки України за номером 1516. Оператори попросили його скинути скриншот профілю замовника в офіційний чатбот Спали ФСБешника, що врешті й зробив журналіст.

Нещодавно очільник Національної поліції Іван Вигівський розповів, що російські спецслужби вербують дівчат для вбивств українських військових. За його словами, підтверджено вже щонайменше шість таких випадків.

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