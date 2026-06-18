Події, які сьогодні відбулися в Москві, свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає дедалі сильнішою.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров у четвер, 18 червня.

Федоров про масовану атаку на Москву 18 червня

 – Сьогодні взагалі символічний день. Події, які відбуваються сьогодні в Москві, – вони точно про те, що Україна рухається правильним шляхом і Україна стає все більш сильнішою, – сказав він після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

За словами Федорова, нинішнє засідання у форматі Рамштайн відбулося під гаслом “вікно можливостей”.

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– Тобто за останні місяці ми зробили свою домашню роботу. Ми досягли результату у багатьох доменах війни. І сьогодні багато хто з партнерів говорив про те, що вони бачать це “вікно можливостей”. І вони готові продовжувати допомагати Україні, – заявив міністр.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів на території Росії, зокрема по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження Московського НПЗ та інших військових і логістичних об’єктів ворога.

Це друге підтверджене ураження Московського нафтопереробного заводу українськими силами за останній тиждень.

Сили оборони інформували про удар по цьому об’єкту 16 червня.

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