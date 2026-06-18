Сьогодні, 18 червня, Україна та Росія провели черговий етап репатріаційних заходів у межах домовленостей щодо повернення загиблих.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

РФ передала тіла загиблих військових

У межах репатріації українська сторона повернула тіла 522 загиблих громадян України.

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Натомість Росії було передано тіла 33 загиблих.

Надалі правоохоронні органи, експертні установи та профільні служби проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного поверненого загиблого та організації подальших заходів.

До проведення репатріаційних заходів залучені профільні державні структури, які забезпечують транспортування, документування та ідентифікацію тіл.

Нагадаємо, що востаннє масштабне повернення тіл загиблих військових відбулося 16 травня.

Тоді в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, могли належати українським військовослужбовцям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 576-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Координаційний штаб

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