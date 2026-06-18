СБУ перехопила російський документ, який спростовує версію про удар українських БпЛА по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ.

СБУ перехопила документ, що заперечує причетність до удару по автобусу з білорусам

Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами у Брянській області РФ.

Йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру державної казенної установи Брянської області Безопасный регион. Документ був здобутий у межах контррозвідувальних заходів СБУ.

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У довідці зазначено, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було зафіксовано українських БПЛА.

Зокрема, у перехопленому документі вказано, що:

так званий РС ОШ ЕНЦ — регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру — не фіксував БПЛА в районі інциденту;

наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив і черговий радіолокаційного батальйону в російському населеному пункті Супонево;

черговий 32-ї дивізії окупаційних військ також не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

Таким чином, СБУ має підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ міг бути спецоперацією російських спецслужб.

Служба безпеки наголошує: країна-агресор уже неодноразово намагалася звинувачувати Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні інциденти російська влада використовує для проведення інформаційно-психологічних операцій та посилення тиску на Україну на міжнародній арені.

Водночас Україна та всі Сили безпеки й оборони нашої держави неухильно дотримуються законів і звичаїв війни та працюють виключно по законних воєнних цілях.

Нагадаємо, що раніше Генеральний штаб ЗСУ спростував закиди російської пропаганди про нібито удар українського безпілотника по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області РФ.

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