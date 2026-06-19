Укрзалізниця змінює графік руху поїзда Київ – Кишинів. Так, з 28 червня 2026 року він курсуватиме щодня, а також оновиться час відправлення з Кишинева.

Про це повідомили міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Укрзалізниця.

Що відомо про зміни відправлення поїзда Київ – Кишинів

Олексій Кулеба зазначив, що з 28 червня потяг Бессарабія сполученням Київ – Кишинів переходить на щоденний графік руху.

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– Це результат тривалої спільної роботи Мінрозвитку, Укрзалізниці та молдовської залізниці CFM, яка дозволила зробити маршрут більш зручним і передбачуваним для пасажирів, – розповів міністр.

Також, за його словами, змінився час відправлення поїзда Київ – Кишинів з молдовської столиці – з 29 червня він вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що покращить можливості для пересадок на інші маршрути.

Наголошується, що в складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для комфортних подорожей родин із дітьми.

Кулеба зауважив, що маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема, завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи.

Міністр повідомив, що квитки на поїзд Київ – Кишинів уже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила тестовий рейс із Києва до аеропорту Кишинева у квітні.

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