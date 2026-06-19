Україна запускає відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу,платформу TrophyLab.

Україна відкриває для партнерів доступ до військових технологій РФ

Як повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, весь цивілізований світ отримає інформацію про російські військові технології, зокрема ракети.

– Ці знання пришвидшать розробку ефективних засобів протидії для України та допоможуть іншим партнерам посилити свою обороноздатність, – інформує вона.

Зараз дивляться

Свириденко наголошує, що це єдиний центр дослідження трофейної техніки, що об’єднує виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення російського озброєння й обміну результатами досліджень.

Платформа акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільних наукових установ.

Користуючись платформою TrophyLab дослідники отримують доступ до каталогу креслень, технічних даних і результатів аналізу російського озброєння. Це спільна база знань, яка дозволяє використовувати вже проведені дослідження та швидше створювати рішення для протидії.

Отримати доступ до каталогу можуть:

  • наукові організації України,
  • військові частини Сил оборони,
  • українські виробники оборонних технологій,
  • державні установи та оборонні відомства країн-партнерів,
  • іноземні оборонні компанії держав-партнерів, які відповідають вимогам Міноборони.

Зі свого боку міністр оборони України Михайло Федоров, платформа дає змогу подати запит на фізичне дослідження трофейних зразків.

– Передбачено кілька форматів роботи зі зразками: від дослідження без пошкодження до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу, – додає міністр оборони.

За його словами, це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та значно скорочувати цикл створення технологій протидії.

Читайте також
Європі буде складно без досвіду України: Зеленський про загрози з боку РФ
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗброяЮлія Свириденко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.