Технології зброї РФ: Україна відкриває для партнерів доступ до військової платформи
- Україна запускає платформу TrophyLab, яка відкриє партнерам доступ до даних про російські військові технології та трофейне озброєння.
- Платформа об’єднає виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення зброї РФ і створення ефективних засобів протидії.
- Через TrophyLab дослідники зможуть отримувати технічні дані, креслення, результати аналізу та подавати запити на фізичне дослідження трофейних зразків.
Україна запускає відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу,платформу TrophyLab.
Україна відкриває для партнерів доступ до військових технологій РФ
Як повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, весь цивілізований світ отримає інформацію про російські військові технології, зокрема ракети.
– Ці знання пришвидшать розробку ефективних засобів протидії для України та допоможуть іншим партнерам посилити свою обороноздатність, – інформує вона.
Свириденко наголошує, що це єдиний центр дослідження трофейної техніки, що об’єднує виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення російського озброєння й обміну результатами досліджень.
Платформа акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільних наукових установ.
Користуючись платформою TrophyLab дослідники отримують доступ до каталогу креслень, технічних даних і результатів аналізу російського озброєння. Це спільна база знань, яка дозволяє використовувати вже проведені дослідження та швидше створювати рішення для протидії.
Отримати доступ до каталогу можуть:
- наукові організації України,
- військові частини Сил оборони,
- українські виробники оборонних технологій,
- державні установи та оборонні відомства країн-партнерів,
- іноземні оборонні компанії держав-партнерів, які відповідають вимогам Міноборони.
Зі свого боку міністр оборони України Михайло Федоров, платформа дає змогу подати запит на фізичне дослідження трофейних зразків.
– Передбачено кілька форматів роботи зі зразками: від дослідження без пошкодження до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу, – додає міністр оборони.
Ukraine launches TrophyLab: we are opening access to captured Russian weapon technologies for our global partners. Every missile, drone, and vehicle seized on the battlefield is now a source of knowledge for the free world.
Through this secure platform, allied governments,… pic.twitter.com/IM6ujyFnPB
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 19, 2026
За його словами, це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та значно скорочувати цикл створення технологій протидії.