Україна запускає відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу,платформу TrophyLab.

Україна відкриває для партнерів доступ до військових технологій РФ

Як повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, весь цивілізований світ отримає інформацію про російські військові технології, зокрема ракети.

– Ці знання пришвидшать розробку ефективних засобів протидії для України та допоможуть іншим партнерам посилити свою обороноздатність, – інформує вона.

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Свириденко наголошує, що це єдиний центр дослідження трофейної техніки, що об’єднує виробників, інженерів, науковців, лабораторії та міжнародних партнерів для вивчення російського озброєння й обміну результатами досліджень.

Платформа акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільних наукових установ.

Користуючись платформою TrophyLab дослідники отримують доступ до каталогу креслень, технічних даних і результатів аналізу російського озброєння. Це спільна база знань, яка дозволяє використовувати вже проведені дослідження та швидше створювати рішення для протидії.

Отримати доступ до каталогу можуть:

наукові організації України,

військові частини Сил оборони,

українські виробники оборонних технологій,

державні установи та оборонні відомства країн-партнерів,

іноземні оборонні компанії держав-партнерів, які відповідають вимогам Міноборони.

Зі свого боку міністр оборони України Михайло Федоров, платформа дає змогу подати запит на фізичне дослідження трофейних зразків.

– Передбачено кілька форматів роботи зі зразками: від дослідження без пошкодження до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу, – додає міністр оборони.

Ukraine launches TrophyLab: we are opening access to captured Russian weapon technologies for our global partners. Every missile, drone, and vehicle seized on the battlefield is now a source of knowledge for the free world. Through this secure platform, allied governments,… pic.twitter.com/IM6ujyFnPB — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 19, 2026

За його словами, це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та значно скорочувати цикл створення технологій протидії.

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