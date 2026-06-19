Відключення світла в Україні: чи застосовуватимуться обмеження 20 червня
- У суботу, 20 червня, відключення світла в Україні не прогнозуються, повідомили в Укренерго.
- Водночас українців просять раціонально споживати електроенергію та переносити користування потужними приладами на період з 10:00 до 17:00.
- Ситуація в енергосистемі може змінюватися через атаки РФ та зростання споживання, тому Укренерго радить стежити за повідомленнями обленерго.
У суботу, 20 червня, відключення світла не прогнозуються, повідомляє Укренерго.
Відключення світла в Україні не плануються 20 червня
Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується, інформує Укренерго.
Водночас у компанії зауважують, що користування потужними електроприладами краще перенести на денний час – з 10.00 до 17.00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – наголошує Укренерго.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 червня, споживання електроенергії зросло. Так, станом на 09:30, воно було на 3,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Як зазначають в Укренерго, причиною змін є підвищення температури повітря у частині областей, що у свою чергу стимулює споживачів активніше користуватися кондиціонерами.
Водночас РФ продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. У результаті цього на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях.
Також в Укренерго нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватись та радить стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго) конкретного регіону.