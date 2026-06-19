У суботу, 20 червня, відключення світла не прогнозуються, повідомляє Укренерго.

Відключення світла в Україні не плануються 20 червня

Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується, інформує Укренерго.

Водночас у компанії зауважують, що користування потужними електроприладами краще перенести на денний час – з 10.00 до 17.00.

Зараз дивляться

– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – наголошує Укренерго.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 червня, споживання електроенергії зросло. Так, станом на 09:30, воно було на 3,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Як зазначають в Укренерго, причиною змін є підвищення температури повітря у частині областей, що у свою чергу стимулює споживачів активніше користуватися кондиціонерами.

Водночас РФ продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. У результаті цього на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях.

Також в Укренерго нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватись та радить стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго) конкретного регіону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.