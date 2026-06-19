Військові технології, що належать державі, можуть передавати для серійного виробництва через відкриту систему ліцензування. Близько 25% від вартості цих ліцензій виплатять військовослужбовцям, які винайшли або розробили відповідну зброю чи техніку.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на постанову, підтриману Кабінетом міністрів.

Військові отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки

Зазначається, що постанова визначатиме чіткі правила для управління інтелектуальною власністю, яку створили представники Сил оборони України.

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За інформацією Міноборони, щонайменше 25% прибутку від ліцензування виплачуватимуть військовослужбовцям-винахідникам. Іншу частину суми інвестують у подальші військові дослідження, розробки та розвиток оборонних технологій.

В окремих випадках технології можуть ліцензуватися безоплатно, розповіли у Міноборони України.

Новий порядок видачі ліцензій розблокує ринок для оборонних технологій, створених будь-якою структурою Сил оборони, розширюючи коло розробок, які належать не лише Міноборони.

Документ створює стимули для виробників зброї. Через механізм платних ліцензій бізнес отримує юридичні гарантії, що дозволяє йому вкладати гроші не лише у поточне виробництво, а й у довгострокове вдосконалення технологій, отриманих від держави.

У постанові йдеться не лише про технології для виробництва, а й використання контенту (аудіо, відео, фотографій) та інших об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Силам оборони.

У Міноборони зазначають, що так створюється єдина екосистема розпорядження інтелектуальною власністю у сфері оборони, що дозволяє державі у партнерстві з бізнесом реагувати на виклики війни.

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