Корупційну схему з ухилення від мобілізації розкрили у Білоцерківському ТЦК. Зазначається, що підозрювані мали цілий список “послуг” з чіткими розцінками.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Що відомо про корупцію у Білоцерківському ТЦК

Слідство виявило, що учасники схеми налагодили незаконний “сервіс”, який за гроші дозволяв військовозобов’язаним уникати мобілізації.

Серед “послуг” ТЦК у Білій церкві були:

анулювання повісток (вартість $1,5-2 тис.);

зняття осіб з розшуку (ціна – $5 тис.);

оформлення фіктивного бронювання через підприємство, яке має статус критично важливого (ціни від $7 до $10 тис.).

Прокурори зауважили, що оборудку організували інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який нині проходить службу на Чернігівщині.

– До схеми вони залучили ще одного спільника – заступника директора підприємства з виробництва спецодягу та тактичного взуття. Він оформлював військовозобов’язаних на роботу лише на папері, для отримання “броні”. Фактично жоден із таких “працівників” на підприємстві не працював, – пояснили в прокуратурі.

Відомство розповіло, що чоловіків затримали на гарячому під час отримання чергової неправомірної вигоди за зняття військовозобов’язаного з розшуку.

За місцями проживання, роботи та в автомобілях учасників схеми провели обшуки, у них вилучили мобільні телефони, документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також готівкові кошти, ймовірно, отримані злочинним шляхом.

Підозру оформили за одержання неправомірної вигоди службовою особою шляхом вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що розслідування триває і правоохоронці все ще встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми.

