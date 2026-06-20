Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

За даними ЗМІ, ідеться про Ростислава Карандєєва.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко та пресслужба Національної поліції України.

Зараз дивляться

Карандєєва підозрюють у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон

У Національній поліції повідомили, що у квітні цього року було заблоковано канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України під виглядом участі в міжнародних музичних турне.

За версією слідства, для реалізації схеми організатори створили фізичну особу-підприємця, через яку оформлювали гастролі вигаданого гурту.

Вартість участі в такому турі сягала до $13 тис.

Загалом, як стверджують правоохоронці, 28 осіб уже скористалися цією схемою, ще 16 планували виїзд.

За словами Руслана Кравченка, у результаті злочинної схеми 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися.

У поліції зазначають, що до Міністерства культури подавали списки “музикантів”, які нібито мали виступати за кордоном із благодійною метою, однак ці особи жодного стосунки до музики не мали.

Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.

— Але після цього очільник міністерства повторно спрямував лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону, — зазначає Руслан Кравченко.

Згодом слідство встановило ймовірну причетність, крім колишнього в.о. міністра культури, ще чотирьох осіб.

— Під час подальших заходів поліцейські встановили причетність й інших учасників схеми — колишнього в.о. Міністра культури України та ще чотирьох громадян. Останні підшукували клієнтів, обговорювали умови гастролей, а ексчиновник візував своїм підписом листи-сприяння від відомства, — повідомили у Нацполіції.

ЗМІ зазначають, що йдеться про колишнього т.в.о. міністра культури України Ростислава Карандєєва.

Для фінансових операцій підозрювані використовували криптогаманці та банківські рахунки.

19 червня п’ятьом фігурантам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи).

У Нацполіції та прокуратурі наголошують, що слідство триває, встановлюються інші можливі учасники схеми та додаткові епізоди.

Карандєєв про вручення підозри

У коментарі Суспільному Ростислав Карандєєв підтвердив отримання підозри про виїзд чоловіків за кордон.

— Я підтверджую. Так, але зможу прокоментувати після того, як зустрінусь зі слідчим, які ведуть цю справу безпосередньо. Ви знаєте, що люди виїжджають за кордон, так? І виїжджають вони не просто так. І зараз, і раніше. І за часів мого керівництва міністерством виїжджали за листами сприяння за підписом керівника міністерства. І один з таких виїздів був теж за листом, підписаним мною, і люди не повернулися, — зазначив колишній міністр.

Нагадаємо, наприкінці квітня Київська обласна прокуратура повідомила про викриття корупційної схеми у Білоцерківському територіальному центрі комплектування, яка дозволяла військовозобов’язаним уникати мобілізації за гроші.

За даними слідства, фігуранти організували платний сервіс з чіткими розцінками. Зокрема, анулювання повісток коштувало від $1,5 до $2 тис., зняття з розшуку — близько $5 тис., а оформлення фіктивного бронювання через підприємство зі статусом критично важливого — від $7 до $10 тис.

Організаторами схеми були інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. До оборудки також залучили посадовця підприємства з виробництва спецодягу, який формально оформлював працівників для отримання бронювання.

Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання чергової неправомірної вигоди за зняття особи з розшуку. Під час обшуків у них вилучили документи, телефони та готівку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.