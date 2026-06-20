Другий президент України Леонід Кучма (1994-2005 років) відмовився від Ордена Білого Орла, яким був нагороджений у 1997 році. Це відбулося після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського цієї нагороди.

Про це повідомила його прессекретарка Дарка Оліфер.

Леонід Кучма відмовився від Ордена Білого Орла

– Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати, – заявив Леонід Кучма.

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Він зазначив, що вірить у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Проте Кучма додав, що сьогодні відчуває сум та тривогу.

На його думку, одна справа, коли нападає ворог. Однак зовсім інша, коли ворожнеча розводить друзів. Але ще страшніше, якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека, наголосив Кучма.

– Ми маємо пам’ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну, теперішню загрозу імперської сили на Сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи та не приховує намірів спробувати зробити це знову, – стверджує він.

Як зазначив Кучма, протягом всього свого президентства він вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із головних пріоритетів.

Він стверджує, що разом із колегою Алєксандром Квасьнєвським приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем, результатом чого стала спільна заява 2003 року про примирення.

Кучма розповів, що протягом десятиліть цей принцип працював. Справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Її підтвердженням є неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ.

– Я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це. Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше. Політики обох країн мають усвідомлювати це. Я сподіваюся на їхню мудрість, – резюмував він.

Президент Польщі позбавив Зеленського Ордена Білого Орла

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.

20 червня президент України відправив Орден Білого Орла Каролю Навроцькому через Нову пошту.

Слідом за цим кілька українських посадовців також відмовилися від польських нагород.

Зокрема, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та посол України в Польщі Василь Боднар, який назвав дії Варшави історично несправедливими, повернули свої Кавалерські хрести Ордена за Заслуги перед Республікою Польща.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов віддав Золотий офіцерський хрест Ордена За заслуги перед Республікою Польща, попередивши, що подібний розкол вигідний Росії.

Очільник МЗС Андрій Сибіга повернув Командорський хрест із зіркою Ордена За заслуги перед Республікою Польща, наголосивши, що для України на першому місці стоїть взаємоповага між державами.

Фото: Дарка Оліфер

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