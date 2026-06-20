Національна кіностудія імені Олександра Довженка повідомила про евакуацію 120 знакових українських стрічок до укриття після пошкоджень, яких зазнала студія внаслідок російської атаки на Київ.

Про це повідомили на сторінці кіностудії Довженка.

На кіностудії Довженка врятували колекцію фільмів: що відомо

На кіностудії заявили, що до бомбосховища перемістили найціннішу частину фільмофонду — 120 знакових стрічок.

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До порятунку архіву долучилися студенти Київського національного університету культури і мистецтв, зокрема курс режисури кіно та телебачення майстерні генерального директора студії Андрія Дончика.

У кіностудії зазначили, що саме студенти стали одними з перших, хто відгукнувся допомогти після пошкодження об’єкта.

Ідеться про збереження частини культурної спадщини українського кінематографа, яку вирішили додатково убезпечити після російського удару.

Раніше генеральний директор кіностудії Андрій Дончик повідомляв, що після допуску працівників до місця удару стало зрозуміло — будівлю костюмерного складу врятувати вже неможливо.

Водночас частину костюмної колекції вдалося зберегти, оскільки експонати розміщувалися одразу на кількох локаціях.

Також, за словами керівника студії, не постраждав окремий архів фільмів, де зберігається близько 600 кінострічок у плівковому форматі, значна частина яких досі не оцифрована.

Попри вибиті вікна та пошкодження будівель, колекцію вдалося зберегти.

Нагадаємо, що вночі проти 15 червня російські війська атакували Київ. Один з ударів припав по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

За даними правоохоронців, по об’єкту могли вдарити двома балістичними ракетами. Унаслідок атаки була зруйнована двоповерхова будівля костюмерного складу, а також пошкоджені павільйони, адміністративні та виробничі приміщення.

У Міністерстві культури назвали це другою атакою на кіностудію за червень та заявили про системний тиск Росії на українську культуру.

Фото: кіностудія Довженка

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