Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повертає Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща.

Про своє рішення Ігор Жовква написав у мережі Facebook.

Жовква повертає польський орден: що відомо

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив про рішення повернути Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, яким його нагородили у 2022 році.

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У своїй заяві він наголосив, що рішення польської сторони щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла не може сприйматися ані як морально справедливе, ані як політично виправдане.

— Для мене великою честю було прийняти польську державну відзнаку — Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який був мені вручений у 2022 році за розбудову українсько-польського взаєморозуміння та партнерства. Але в нинішніх обставинах не вважаю можливим і надалі зберігати цю нагороду. Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден, — зазначив Жовква.

Він підкреслив, що Україна сьогодні платить найвищу ціну за свободу і безпеку всієї Європи, а нагородження Зеленського у 2023 році, за його словами, було визнанням мужності українського народу та внеску Сил оборони у захист Європи.

Жовква також нагадав про складну історію українсько-польських відносин, зазначивши, що майбутнє співпраці має будуватися на принципі взаємної поваги та історичного примирення.

Він також подякував польським родинам, добровольцям і посадовцям за підтримку України та наголосив на важливості збереження взаємної поваги як основи двосторонніх відносин.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький раніше ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, що вважається найвищою державною нагородою країни.

Це сталося після рішення Зеленського назвати один із українських військових підрозділів на честь героїв УПА.

Після цього низка українських посадовців заявили про повернення або відмову від польських державних нагород.

Зокрема, глава МЗС України Андрій Сибіга оголосив про намір повернути Командорський хрест ордена За заслуги перед Польщею.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена.

Також посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про повернення Кавалерського хреста Ордена Заслуг Республіки Польща.

Фото: Ігор Жовква

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